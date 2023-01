Ischgl Video: watson

Verrückter Pisten-Ansturm in Ischgl – Talabfahrt wird zum Slalom

Kaum hat ein 18-jähriger Snowboarder auf der Piste des österreichischen Kreischbergs die Wintersport-Szene in Aufruhr versetzt, machen die österreichischen Skigebiete ein weiteres Mal Schlagzeilen und Klicks in den sozialen Medien.

Da es in der Schweiz teilweise zu wenig Schnee hat für ordentliche Pisten, zieht es die Menschen vermehrt nach Österreich. Zu viele Menschen, wie TikTok-Videos zeigen:

Dass die Leute auf den Snowboards oder Skis so nicht vorwärtskommen, ist klar. Der Andrang auf den seltenen Schnee ist zu gross. Immerhin ein kleiner Lichtblick am Horizont für die Skigebiete der Schweiz: In den Bergen wird in den nächsten Tagen Neuschnee erwartet. (fwe)

