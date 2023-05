West-Ham-Fan wehrt alleine dutzende holländische Hooligans ab

Video: watson/Lucas Zollinger

West-Ham-Fans feiern ihren Helden, der die holländischen Hooligans im Alleingang stoppte

Mehr «Videos»

Chris Knoll, oder «Knollsy» ist schon sein Leben lang ein Fan von West Ham United. Jetzt wird er wohl als Legende in die Geschichte des Londoner Fussballclubs eingehen, nachdem er praktisch im Alleingang den Gastsektor, die Fans und Spielerfamilien des Clubs bei einem Auswärtsspiel in den Niederlanden verteidigte:

Video: watson/Lucas Zollinger

West Ham war für ein Auswärtsspiel in der Conference League in die Niederlande gereist, um gegen AZ Alkmaar zu spielen. Das Spiel konnten die Briten 3:1 für sich entscheiden, was den Ultras des Gastgebers überhaupt nicht passte. Kurz nach dem Schlusspfiff wollten sie deshalb den Gastsektor stürmen und die Fans und Spielerfamilien von West Ham attackieren.

Szenen wie bei «Game of Thrones»

Dort stellte sich ihnen Knollsy in den Weg. Was dann folgte, sind Szenen, die manche Beobachter «wie aus Game of Thrones» bezeichneten. In einer ikonischen Szene hielt dort der Charakter Hodor eine Menge Gegner auf – ganz alleine.

Knollsy positionierte sich oben an einer schmalen Treppe und wehrte die dutzenden holländischen Hooligans ab, bis die Security einschritt und das Scharmützel auflöste.



Zu Hause wird Knollsy jetzt als Held gefeiert. Bei der Heimkehr wurde er feierlich empfangen und beim folgenden Heimspiel von West Ham gab es im Stadion «Standing Ovations» für ihn. (lzo)

Hier findest du weitere aktuelle Videos:

Wenn Hausfriedensbruch zum TikTok-Trend wird … Video: watson/Aya Baalbaki

Spike, der Seelöwe, kann gamen – das steckt dahinter Video: watson/lucas zollinger