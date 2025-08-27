Video: watson/Emanuella Kälin

«Wyberhaken», «Böse» oder «Gabentempel» – so gut kennt ihr euch mit Schwingen aus

Michelle Claus Folge mir Emanuella Kälin Folge mir

Mehr «Videos»

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Glarnerland rückt näher – am Wochenende wirbeln die «Bösen» wieder im Sägemehl. Mit kräftigen Griffen, wuchtigen Schwüngen und bestimmt mit dem einen oder anderen Plattwurf messen sich die Athleten im Schweizer Nationalsport.

Doch Schwingen hat nicht nur seine ganz eigenen Regeln, sondern auch eine ganz eigene Sprache. Weisst du, was ein «Gabentempel», ein «Gestellter» oder ein «Wyberhaken» ist?

Wir haben uns auf die Strasse gewagt und nachgefragt: Wie fit seid ihr wirklich im Schwing-Vokabular?

Video: watson/Emanuella Kälin

Das könnte dich auch interessieren:

Hilfe! Ich habe ein Schweinchen beim Schwingen gewonnen Video: watson/Emily Engkent, Sina Alpiger, Aya Baalbaki

So geht Schwingen – ein Crash-Kurs zum Eidgenössischen Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent