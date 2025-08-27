Video: watson/Emanuella Kälin
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Glarnerland rückt näher – am Wochenende wirbeln die «Bösen» wieder im Sägemehl. Mit kräftigen Griffen, wuchtigen Schwüngen und bestimmt mit dem einen oder anderen Plattwurf messen sich die Athleten im Schweizer Nationalsport.
Doch Schwingen hat nicht nur seine ganz eigenen Regeln, sondern auch eine ganz eigene Sprache. Weisst du, was ein «Gabentempel», ein «Gestellter» oder ein «Wyberhaken» ist?
Wir haben uns auf die Strasse gewagt und nachgefragt: Wie fit seid ihr wirklich im Schwing-Vokabular?
Der ESAF-Bahnhof Weesen
So sieht der stillgelegte Bahnhof Weesen normalerweise aus.
