ESAF 2025: So gut kennen die Leute Schwing-Begriffe

Video: watson/Emanuella Kälin

«Wyberhaken», «Böse» oder «Gabentempel» – so gut kennt ihr euch mit Schwingen aus

27.08.2025, 11:2527.08.2025, 11:25
Michelle Claus
Michelle Claus
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest im Glarnerland rückt näher – am Wochenende wirbeln die «Bösen» wieder im Sägemehl. Mit kräftigen Griffen, wuchtigen Schwüngen und bestimmt mit dem einen oder anderen Plattwurf messen sich die Athleten im Schweizer Nationalsport.

Doch Schwingen hat nicht nur seine ganz eigenen Regeln, sondern auch eine ganz eigene Sprache. Weisst du, was ein «Gabentempel», ein «Gestellter» oder ein «Wyberhaken» ist?

Wir haben uns auf die Strasse gewagt und nachgefragt: Wie fit seid ihr wirklich im Schwing-Vokabular?

Video: watson/Emanuella Kälin

Hilfe! Ich habe ein Schweinchen beim Schwingen gewonnen

Video: watson/Emily Engkent, Sina Alpiger, Aya Baalbaki

So geht Schwingen – ein Crash-Kurs zum Eidgenössischen

Video: watson/Fabian Welsch, Emily Engkent

Laien erklären Schwingen

Video: watson/Ralf Meile, Emily Engkent
Der ESAF-Bahnhof Weesen
1 / 13
Der ESAF-Bahnhof Weesen

So sieht der stillgelegte Bahnhof Weesen normalerweise aus.
quelle: google street view
Zeugen einer vergessenen Zeit – Ägypten birgt Statuen aus dem Meer
Video: watson
