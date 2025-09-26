«Schön, dass meine Frau begehrt wird»: Das sagen die ZFF-Stars zum Thema Eifersucht
Am 25. September hat das diesjährige Zürich Film Festival seine Tore geöffnet. Wir waren vor Ort.
Vom 25. September steht Zürich unter dem Motto «Film, Film und nochmals Film». Das Zürich Film Festival hat begonnen und lockt über die nächsten Tage Hunderte von Filmbegeisterten in die Schweizer Stadt. Für die Fans gibt es aber auch etwas zu sehen. So kommen Dutzende von Prominente auf den Green Carpet der Veranstaltung, um ihre Filme zu promoten. Für die grosse Eröffnungsnacht war die Hollywood-Schauspielerin Dakota Johnson vor Ort, um ihren Film «Splitsville» zu bewerben. Darin geht es um Eifersucht und offene Beziehungen. Wir haben viele Sternchen vor die Linse für einige Fragen genau dazu bekommen – das hatten sie zu sagen.