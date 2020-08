Bei Globetrotter bestimmen Mitarbeiter, wer gefeuert wird

Wie in der gesamten Tourismusbranche ist auch beim Schweizer Reiseunternehmen Globetrotter der Stellenabbau in der Coronakrise unausweichlich. Doch nicht der Chef schreibt die Kündigungen, sondern die Angestellten wählen.

In der Coronakrise ist die Tourismusbranche besonders stark von den Massnahmen betroffen: Die Stornierungen überwiegen die Buchungen bei Weitem. Auch das Reiseunternehmen Globetrotter – die Nummer vier der Schweiz – muss sparen. Doch so verbreitet der Stellenabbau, so unüblich die Methode. Nicht der Chef sagt, wer gehen muss, sondern die Wahl liegt beim Team.

Globetrotter hat Ende Juni mitgeteilt, vier von 21 Filialen schliessen zu müssen. Trotzdem soll der Stellenabbau würdevoll geschehen: …