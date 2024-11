Video: watson/nico beransconi

Löschen aus erster Reihe – So spektakulär sieht ein Feuerwehreinsatz aus

In Santiago, Chile, bricht in einem Wohnhaus ein Brand aus. Die dritte Feuerwehrkompanie von Ñuñoa rückt sofort aus, um das Feuer zu bekämpfen. Feuerwehrmann Joseth Abel Espinosa dokumentiert den Einsatz mit einer GoPro-Kamera und liefert eindrucksvolle Einblicke in die Löscharbeiten. Während die Flammen das Haus vollständig zerstören, gelingt es der Feuerwehr, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und sicherzustellen, dass niemand verletzt wird.

Video: watson/nico beransconi

