US-Polizisten retten Babydelfin in Not

Deshalb hat der Mann seine Kollegen informiert. Diese haben das Tier abgeholt und in die Obhut von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des «Clearwater Marine Aquarium» in der 30 Minuten entfernten, gleichnamigen Stadt gebracht. Dort wird es jetzt gepflegt. Der Zustand sei immer noch kritisch, jedoch gebe es erste Zeichen der Besserung, heisst es. (lzo)

Entdeckt wurde das junge Tier von einem Polizisten, der gerade nicht im Dienst war und mit seinem Boot vor der Küste der Stadt Hudson fischte. Das Kalb sei im Kreis geschwommen und habe Mühe gehabt, aufzutauchen und zu atmen, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Beamte des «Pasco Sheriff's Office» im US-Bundesstaat Florida haben am 10. Mai im Golf von Mexiko ein verletztes Delfinbaby gerettet. Die Bodycam eines Polizisten zeichnete die ganze Aktion auf, das Video wurde jetzt von der Polizei veröffentlicht:

