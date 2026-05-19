Video: watson/hanna dedial

Verkleideter Mann dringt ins Gehege von Äffchen Punch ein

Ein verkleideter Mann kletterte für ein Video ins Gehege des kleinen Makaken «Punch». Er und sein Komplize, zwei amerikanische Staatsbürger, wurden im Zoo von Ichikawa festgenommen.

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Das Äffchen Punch gelangte mit seiner traurigen Geschichte zu Berühmtheit im Netz. Millionenfach wurden Videos des Jungtiers angeklickt, das sich an seinem Plüschtier-Orang-Utan festhielt und ihn überall mitnahm. Denn Punch wurde von seiner Mutter verstossen.

Bald durften die Fans des kleinen Makaken, der in einem Zoo im japanischen Ichikawa in der Nähe von Tokio lebt, aufatmen: Punch wurde in der Affengruppe aufgenommen und war nicht mehr nur auf sein Stofftier angewiesen:

Jetzt kam es zu einem Zwischenfall im Affengehege des Ichikawa City Zoo: Ein verkleideter Mann, gemäss Angaben lokaler Medien 24-jähriger US-Amerikaner, drang in das Affengehege ein und versuchte sich Punch zu nähern:

Video: watson/hanna dedial

Ein 27-jähriger US-Amerikaner war ebenfalls dabei und filmte die Aktion. Wie Sprecher des Zoos bekanntgaben, konnte der Eindringling schnell von Mitarbeitenden gestoppt werden und sich den Tieren nicht nähern. Die beiden Männer wurden verhaftet und es wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen sie erstattet. Nach Angaben des Zoos würden nun Massnahmen getroffen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern. So würden unter anderem Netze über das Gehege gespannt.

Bereits jetzt gilt die Regel, dass die Besucherinnen und Besucher in der ersten Reihe um das Gehege ihren Platz für die Nächsten freigeben müssen – seitdem die Videos und die Geschichte von Punch um die Welt gegangen sind, erlebt der Zoo von Ichikawa nämlich einen Besucheransturm.

(hde)



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