bedeckt16°
DE | FR
burger
Videos
Tier

Verkleideter Mann dringt in Japan ins Gehege von Äffchen Punch ein

Video: watson/hanna dedial

Verkleideter Mann dringt ins Gehege von Äffchen Punch ein

Ein verkleideter Mann kletterte für ein Video ins Gehege des kleinen Makaken «Punch». Er und sein Komplize, zwei amerikanische Staatsbürger, wurden im Zoo von Ichikawa festgenommen.
19.05.2026, 16:5919.05.2026, 16:59

Das Äffchen Punch gelangte mit seiner traurigen Geschichte zu Berühmtheit im Netz. Millionenfach wurden Videos des Jungtiers angeklickt, das sich an seinem Plüschtier-Orang-Utan festhielt und ihn überall mitnahm. Denn Punch wurde von seiner Mutter verstossen.

Bald durften die Fans des kleinen Makaken, der in einem Zoo im japanischen Ichikawa in der Nähe von Tokio lebt, aufatmen: Punch wurde in der Affengruppe aufgenommen und war nicht mehr nur auf sein Stofftier angewiesen:

Endlich mal Good News: Viraler Affe «Punch» nähert sich seinen Artgenossen an

Jetzt kam es zu einem Zwischenfall im Affengehege des Ichikawa City Zoo: Ein verkleideter Mann, gemäss Angaben lokaler Medien 24-jähriger US-Amerikaner, drang in das Affengehege ein und versuchte sich Punch zu nähern:

Video: watson/hanna dedial

Ein 27-jähriger US-Amerikaner war ebenfalls dabei und filmte die Aktion. Wie Sprecher des Zoos bekanntgaben, konnte der Eindringling schnell von Mitarbeitenden gestoppt werden und sich den Tieren nicht nähern. Die beiden Männer wurden verhaftet und es wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gegen sie erstattet. Nach Angaben des Zoos würden nun Massnahmen getroffen, um solche Vorfälle künftig zu verhindern. So würden unter anderem Netze über das Gehege gespannt.

Bereits jetzt gilt die Regel, dass die Besucherinnen und Besucher in der ersten Reihe um das Gehege ihren Platz für die Nächsten freigeben müssen – seitdem die Videos und die Geschichte von Punch um die Welt gegangen sind, erlebt der Zoo von Ichikawa nämlich einen Besucheransturm.
(hde)

Mehr Videos:

Neuer Freund für Affe Punch – Internetstar geht's bestens

Video: watson/Emanuella Kälin

Das japanische Affenbaby Punch erobert Social Media im Sturm – hier siehst du, warum

Video: watson/lucas zollinger

Mehr aus der Tierwelt:

Rosafarbener Büffel namens «Donald Trump» geht in Bangladesch viral
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Good News! 9 ausgestorben geglaubte Tiere, die wiederentdeckt wurden
1 / 12
Good News! 9 ausgestorben geglaubte Tiere, die wiederentdeckt wurden

Die Wälder unserer Erde sind gross, die Ozeane weit und tief – da kann sich schon einmal die eine oder andere Tierart jahrzehntelang verstecken.
quelle: creative commons/ imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Possum versteckt sich bei Plüschtieren in Flughafen in Australien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Österreichische Ausstellung an Biennale in Venedig begeistert schon vor Eröffnung
Schon vor der offiziellen Eröffnung der Biennale in Venedig am 9. Mai sorgt die österreichische Ausstellung «Seaworld Venice» der Künstlerin Florentina Holzinger für Begeisterung. Laut einem Instagram-Post der österreichischen Zeitung Der Standard bezeichnen sie manche als «das Krasseste», was sie je gesehen haben. Wir haben euch ein paar erste Eindrücke herausgesucht, damit ihr das selbst beurteilen könnt:
Zur Story