Hier gratulieren Haie den badenden Amerikanern zum Independence Day

Am 4. Juli feiern die USA den «Independence Day» – ihren Unabhängigkeitstag. In Florida verbrachten viele Menschen ihren freien Tag am Strand. In Navarre Beach mussten sie das Wasser teilen – mit einem riesigen Haifisch:

Gleich von mehreren Stränden gehen aktuell solche Videos in den sozialen Medien viral. Sie zeigen Haie sehr nahe an der Küste oder mitten in badenden Menschenmengen, zum Beispiel in Navarre Beach oder Perdido Key am vergangenen Sonntag, 2. Juli.

Kein ungewöhnliches Phänomen

Solche Begegnungen seien nicht ungewöhnlich, zitiert die New York Post die Meeresbiologin Kennady Brinley. Hai-Sichtungen seien im Juni so häufig wie in sonst keinem Monat, dass es also auch anfangs Juli noch viele gebe, passe ins Bild. «Umweltfaktoren treiben Fischschwärme näher an die Küste und die Haie folgen ihnen». Was man im Video sehe, sei typisches Fress- und Jagdverhalten und für Menschen so gut wie nie gefährlich. (lzo)

