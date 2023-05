Video: watson

Rassismus-Eklat: US-Chef ohrfeigt seine Angestellte

Mehr «Videos»

Der Inhaber eines Bauunternehmens in Arizona wird wegen Körperverletzung angeklagt, nachdem ein schockierendes Video, das ihn beim Schlagen einer Mitarbeiterin zeigt, in den sozialen Medien viral ging.

Hier ist die Szene:

Video: watson

Brent Michael Hospelhorn heisst der 46-jährige Inhaber der Baufirma BPH Construction LLP mit Sitz in Scottsdale. In der gewalttätigen Tirade, die auf TikTok gepostet wurde, ist Hospelhorn zu sehen, wie er die Elektrikerin Guadalupe Solano wegen eines zerkratzten Schranks auf einem Grundstück im Norden von Phoenix lautstark beschimpft und schlägt.



«Verpiss dich sofort aus meinem Gebäude, du verdammte Schlampe!», schreit er die Frau an, die sich leise weigert, die Baustelle zu verlassen. Dann verpasst er ihr eine schallende Ohrfeige.

Gerichtstermin am 26. Mai

Die Frau ruft sofort die Polizei und zeigt Hospelhorn an. Diese hat ihn verhaftet und er wird sich am 26. Mai vor Gericht wegen Körperverletzung verantworten müssen. (aya)

Mehr Videos gefällig?

Spike, der Seelöwe, kann gamen – das steckt dahinter

Video: watson/lucas zollinger

Vulkan in Mexiko spuckt weiter Asche: Flugbetrieb gestört

Video: watson/Aya Baalbaki

«Das finde ich grauenvoll» – Beim Gendern scheiden sich die Geister