Das ist das grösste Kreuzfahrtschiff der Welt – doch es gibt einen Haken

Mit der «Icon of the Seas» befährt ab 2024 ein neues Schiff der Superlative die Karibik. Das Kreuzfahrtschiff ist das aktuell grösste seiner Art und verblüfft mit seinen technischen Daten sowie mit seiner Ausstattung. Aber es gibt auch Kritik.

Am Samstag, 27. Januar ist die «Icon of the Seas» nach 900 Tagen Bauzeit in der finnischen Werft «Meyer Turku» und der anschliessenden Überfahrt in den Heimathafen in Miami – ebenfalls von dort aus – auf ihre Jungfernfahrt gestartet. Das Kreuzfahrtschiff bewegt nicht nur unglaublich viele Feriengäste, sondern auch die Gemüter vieler Klimaschützerinnen und Klimaschützer.