Video: watson/Alina Kilongan

Unerwartete Gegner mischen Schützengräben im Ukraine-Krieg auf

Mitten im Ukraine-Konflikt sehen sich Soldaten mit einem unerwarteten Kampf konfrontiert – gegen Mäuse und Ratten, die in ihre Schützengräben und Bunker eindringen. Auf den sozialen Medien finden sich Hunderte von Videos von der Front, in denen sich die kleinen Kreaturen in den Kleidern, Taschen und im Mobiliar der Soldaten verstecken.

