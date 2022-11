Video: twitter/ukraine_world

Ärzte operieren Kind in Kiew am offenen Herzen – dann fällt der Strom aus

Im «Kyiv Heart Institute», einer Herzklinik in Kiew, soll während einer Operation an einem Kind das Licht ausgefallen sein. Mit Notstrom konnten die Ärztinnen und Ärzte den Eingriff erfolgreich zu Ende bringen. Das Kind sei am Leben, heisst es. In einem Video dokumentiert Borys Todurov, Chirurg und Direktor der Einrichtung, den Vorfall:

Video: twitter/ukraine_world

Im Video ist zu sehen, wie die Ärztinnen und Ärzte zuerst mit Taschenlampen weiter operierten. Gemäss verschiedenen Quellen ist der Stromausfall mutmasslich auf russischen Beschuss zurückzuführen. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern sind momentan ohne Strom. (lzo)

