«How the fuck did this happen?» – Leben von Bauarbeiter hängt «am seidenen Faden»

Auf einer Baustelle in der kanadischen Millionenstadt Toronto hat sich letzte Woche ein spektakulärer Arbeitsunfall ereignet. In schwindelerregender Höhe hing ein Arbeiter an einem Kranseil und drohte, in die Tiefe zu stürzen. Andere Arbeiter auf der Grossbaustelle filmten den Vorfall.

In einer öffentlichen Stellungnahme bestätigte das mit dem Projekt beauftragten Bauunternehmen PCL Constructors Canada Inc., dass sich am Dienstag auf der Baustelle ein «Zwischenfall» ereignet habe. Die Hand des Arbeiters habe sich nach dem Einhängen einer Last in einem Seil verfangen. «Glücklicherweise wurde er sicher auf die Arbeitsfläche heruntergelassen und nicht ernsthaft verletzt», so PCL Constructors Canada Inc. weiter.

Der Arbeiter soll sich bei dem Unfall das Handgelenk, mit dem er am Seil festhing, gebrochen haben. Er arbeitete als «Rigger» auf der Baustelle, also als Spezialist für die Sicherung von Kranladungen. Angestellt ist er nicht bei PCL Constructors Canada selbst, sondern beim Subunternehmen «Modern Niagara».

Der ganze Vorfall hat auch das kanadische Ministerium für Arbeit, Einwanderung, Ausbildung und Berufsentwicklung auf den Plan gerufen. Ein Ermittler besuchte die Baustelle einen Tag nach dem Vorfall und eine Untersuchung wurde eingeleitet. Ebenfalls interessant: Die Baustelle machte nicht zum ersten Mal mit einem spektakulären Zwischenfall auf sich aufmerksam. Im Juli 2020 stürzte ein Kran in ein benachbartes Gebäude. (lzo)