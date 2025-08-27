wechselnd bewölkt26°
Reto Fehr muss sich an Kletterwand beweisen

Video: watson/team watson

Meine Chefin schickte mich aufs Matterhorn* – so weit kam ich

Das Matterhorn steht in Zürich. Also ja, es wurde da zumindest an eine riesige Wand aufgemalt. Da kann man jetzt rauf klettern. Was sich für einige wie Spass anhört – war für mich ein grosser Kampf.
27.08.2025, 15:1927.08.2025, 15:27
Reto Fehr
Reto Fehr
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Emanuella Kälin
Emanuella Kälin
Praktisch vor der watson-Haustüre strahlt seit ein paar Tagen ein wunderschönes Wandgemälde des Matterhorns. An ausgewählten Tagen darf sich da jeder als Kletterer versuchen, um einmal im Leben das Matterhorn zu bezwingen. Auf der Redaktion war schnell klar, wer die 18 Meter erklimmen soll.

Als Schweiz-Entdecker und ausgebildeter Wanderleiter sei ich prädestiniert für diesen schönen Ausflug, war die einhellige Meinung. Dazu muss gesagt werden: Ich wandere für's Leben gern, aber Klettern, nein das nicht.

Ich erinnere mich an drei Klettererfahrungen: Früher in der Schule flog ich die Kletterstange natürlich hoch, bei den Gebirgs-Füsilieren lernte ich das Abseilen und vor über 25 Jahren kam ich in den Ferien irgendwie ohne Schlüssel später ins Hotel zurück – und musste in den 1. Stock klettern. Wobei ich am Balkongeländer hängend auf den letzten Zentimetern scheiterte. Das hört sich alles spannender an, als es war und schon so lange her, dass es fast nicht mehr wahr ist.

Auf jeden Fall: Meine Klettererfahrung ist gering. Aber vielleicht hat es für's Matterhorn ja doch gereicht? Im Video gibt's die Antwort:

Video: watson/team watson

*Du hast es gemerkt, das hier ist nicht das richtige Matterhorn. Wer auf den ikonischen Berg will, braucht die richtige Ausrüstung, Erfahrung und normalerweise Begleitung. Wandern kannst du einfach bis zur Hörnlihütte und dann wieder zurück. Das Matterhorn in Zürich kannst du am 29. und 30. August von 14 bis 20 Uhr noch gratis erklimmen. Anmeldung ist nicht nötig, geh einfach vorbei, du erhältst die Ausrüstung, Instruktion und wirst professionell gesichert.

Hoch hinaus ja – aber wandernd:

Schweiz der Rekorde
Der Klimawandel sorgt dafür, dass dieser Berg jetzt der höchste Wandergipfel Europas ist
Das hier ist meine Welt:
