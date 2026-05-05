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Donald Trump prahlt über Intelligenztests – altes Video entlarvt ihn

Video: watson/lucas zollinger

«Viele von euch könnten die Fragen nicht beantworten» – Trump prahlt über Intelligenztests

05.05.2026, 19:1905.05.2026, 20:07
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger

Kürzlich sprach US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Florida zu seinen Anhängerinnen und Anhängern in der «Rentnerstadt» The Villages. Dabei kam der 79-Jährige auch wieder einmal auf die kognitiven Tests zu sprechen, welche er «als einziger Präsident» absolviert hat.

Trump war voll des Lobes für sich selbst, als er dem Publikum erklärte, wie schwierig die Tests gewesen seien. Selbst unter seinen Zuhörerinnen und Zuhörern gäbe es kaum jemanden, der die Fragen beantworten könnte, mutmasste der Präsident. Er lieferte dann auch gleich eine Kostprobe dieser Fragen:

Video: watson/lucas zollinger

Trump fordert nun, dass künftig alle Kandidaten fürs Präsidenten- und Vizepräsidentenamt einen solchen Test absolvieren müssen.

«Sonst enden wir am Schluss mit jemandem, der nur wegen ein paar guten Sprüchen gewählt wird und sich als Volltrottel herausstellt. Den haben wir dann vier Jahren am Hals.»

Er selbst habe alle drei Tests mit Bravour bestanden und dabei alle Fragen richtig beantwortet, behauptet der US-Präsident. Die Antwort auf seine eigene Beispielrechenaufgabe blieb er dem Publikum jedoch schuldig.

BONUS:

In diesem einige Jahre alten Clip aus der «Howard Stern Show» des gleichnamigen Radiomoderators zeigen Donald Trump und seine Kinder, wie sattelfest sie das kleine 1x1 wirklich beherrschen. (Spoiler: Das Video lässt an seinen obigen Aussagen zu seinen unfehlbaren Rechenkünsten zumindest Zweifel aufkommen.)

Video: watson/lucas zollinger
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Patho
05.05.2026 19:47registriert März 2017
Dass er die Tests schwierig fand — glaube ich sofort.
Dass die meisten seiner Anghänger diese nicht schaffen würden — das glaube ich durchaus auch.

Das ist aber nicht unbedingt ein gutes Zeugnis für ihn, sondern ein miserables für das amerikanische Bildungssystem.

Der Typ ist mit einem Casino pleite gegangen, der hat absolut gar keine Ahnung von Zahlen und rechnen😂😂
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Nony
05.05.2026 19:55registriert Februar 2019
Da brauche ich mir nicht mal alte Videos für anschauen, um zu wissen, dass der Typ die Mathematik kaum verstanden hat. Oder wie war das noch mit seinen Prozentrechnungen, zu denen er sich vor einigen Tagen entblödet hat?
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welluknow
05.05.2026 19:58registriert April 2019
Wo er recht hat, hat er recht. Anzufügen wäre lediglich, dass wir und vor allem seine Landsleute den Voltrottel voraussichtlich 8 Jahre am Hals haben und nicht nur 4.
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