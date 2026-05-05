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«Viele von euch könnten die Fragen nicht beantworten» – Trump prahlt über Intelligenztests

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Kürzlich sprach US-Präsident Donald Trump im US-Bundesstaat Florida zu seinen Anhängerinnen und Anhängern in der «Rentnerstadt» The Villages. Dabei kam der 79-Jährige auch wieder einmal auf die kognitiven Tests zu sprechen, welche er «als einziger Präsident» absolviert hat.

Trump war voll des Lobes für sich selbst, als er dem Publikum erklärte, wie schwierig die Tests gewesen seien. Selbst unter seinen Zuhörerinnen und Zuhörern gäbe es kaum jemanden, der die Fragen beantworten könnte, mutmasste der Präsident. Er lieferte dann auch gleich eine Kostprobe dieser Fragen:

Video: watson/lucas zollinger

Trump fordert nun, dass künftig alle Kandidaten fürs Präsidenten- und Vizepräsidentenamt einen solchen Test absolvieren müssen.

«Sonst enden wir am Schluss mit jemandem, der nur wegen ein paar guten Sprüchen gewählt wird und sich als Volltrottel herausstellt. Den haben wir dann vier Jahren am Hals.»

Er selbst habe alle drei Tests mit Bravour bestanden und dabei alle Fragen richtig beantwortet, behauptet der US-Präsident. Die Antwort auf seine eigene Beispielrechenaufgabe blieb er dem Publikum jedoch schuldig.

BONUS:

In diesem einige Jahre alten Clip aus der «Howard Stern Show» des gleichnamigen Radiomoderators zeigen Donald Trump und seine Kinder, wie sattelfest sie das kleine 1x1 wirklich beherrschen. (Spoiler: Das Video lässt an seinen obigen Aussagen zu seinen unfehlbaren Rechenkünsten zumindest Zweifel aufkommen.)

Video: watson/lucas zollinger

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