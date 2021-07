Horror auf dem «Fliegenden Teppich» – hier gerät eine Chilbi-Bahn gefährlich ins Schwanken

In Oberwil-Lieli löst sich eine Walze und zieht eine Spur der Verwüstung nach sich

Während in Zürich das Unwetter für Sachschaden sorgt, zieht in Oberwil-Lieli (AG) eine herrenlose Strassenwalze eine Spur der Verwüstung nach sich. Diese kam aus noch unbekannten Gründen ins Rutschen und kam erst in einer Hauswand zum stehen.

Vorher touchierte das Baugerät zwei Autos, mehrere Verkehrsschilder und eine Gartenanlage, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt. Verletzt wurde bei der Geisterfahrt zum Glück niemand.

Die Polizei hat die Walze vorübergehend sichergestellt und ermittelt im …