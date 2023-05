Video: watson/Lucas Zollinger

Cuteness-Alarm! Diesen Orang-Utan musst du einfach lieben 😍

Mehr «Videos»

In den sozialen Medien geht gerade das Video eines herzigen Orang-Utans viral. Im Clip ist zu sehen, wie das Tier aus seinem Gehege auf ein Baby zeigt und dieses dann durch die Fensterscheibe «küsst». Es ist nicht das erste Mal, dass der Affe viral geht:

Video: watson/Lucas Zollinger

Nutzerinnen und Nutzer auf Social Media fanden schnell heraus, um wen es sich bei dem Orang-Utan handelt. Es ist Amber, ein 35-jähriges Weibchen aus dem Zoo von Louisville im US-Bundesstaat Kentucky.

Interagiert gerne mit Besuchern

Amber interagiere gerne mit Besucherinnen und Besuchern, schreibt der Zoo auf seiner Homepage. So tippe sie an die Scheibe, wenn sie glänzende Accessoires oder Fingernägel sehe oder zeige auf Rucksäcke und Handtaschen, weil sie wissen wolle, was sich darin befinde. Auch für Kleinkinder und Babys scheint sie sich begeistern zu können. Es gibt noch ein weiteres Video, in dem sie ein Baby genauer betrachten will. (lzo)

Du brauchst mehr «Jöööö»? Du findest es genau hier:

Spike, der Seelöwe, kann gamen – das steckt dahinter Video: watson/lucas zollinger

Mit diesem Job würdest auch du den Montag lieben (ausser du bist ein Katzentyp) Video: watson/Lucas Zollinger