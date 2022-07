Gäste rasten wegen Preiserhöhung aus – und nehmen Frittenbude auseinander 😅

Drei aufgebrachte Gäste haben in Manhattan in der Frittenbude «Bel Fries» gewütet und dabei zwei Mitarbeiter am Kopf verletzt. Auslöser für den Ausraster soll ein Preisaufschlag - für zwei Saucen - von rund zwei Franken gewesen sein.

In dem Video ist zu sehen, wie die wütenden Gäste Gegenstände auf die Angestellten werfen und das Lokal zerstören. Die drei Frauen wurden nach ihrem Wutausbruch von der Polizei verhaftet. Dabei soll sich eine davon widersetzt und einem Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. (nbe)

