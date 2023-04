Video: watson/Lucas Zollinger

Dieser Schulbusfahrerin platzte der Kragen – und viele fühlen mit ihr

Einer Schulbusfahrerin in Amherst im US-Bundesstaat Ohio wurden die Schikanen einiger Schülerinnen und Schüler kürzlich zu viel – sie machte ihrem Ärger richtig Luft und kündigte anschliessend. Ein Video davon landete auf TikTok – und geht gerade viral:

Die 68-Jährige heisst Jackie Miller und fuhr zuvor bereits seit 15 Jahren Schulbusse an unterschiedlichen Orten, in Amherst war sie seit zwei Jahren. Sie hat Asthma und reagiert allergisch auf starke Gerüche. Als eine Gruppe Schüler extra Parfüm im Bus herumsprühte, platzte ihr der Kragen.

Die Macht von Social Media

Ein Video ihres darauf folgenden, wortgewaltigen Ausrasters gelangte auf Social Media, wo er in kürzester Zeit viral ging. Viele Leute hatten Mitgefühl mit der Dame – die in der Zwischenzeit in einem TV-Interview erzählte, dass Busfahrerinnen und Busfahrer landesweit sehr schlecht behandelt würden. Mittlerweile gibt es T-Shirts und Pullis mit ihrem ikonischen Spruch:

Ich trete meinen Fuss so tief in deinen gottverdammten Arsch, dass er dir zur Nase herausbaumelt! Jackie Miller zu einem Schüler

Ein Teil des Erlöses geht dabei an Jackie. Und ausserdem hat man ihr auch eine Spendenkampagne auf GoFundMe eingerichtet. Das Ziel: 200'000 Dollar für Jackies Ruhestand und einen Urlaub. Über die Hälfte wurde bereits erreicht. Vorerst denkt sie aber noch nicht an den Ruhestand. Sie würde gerne wieder Erwachsene mit Beeinträchtigung herumchauffieren, wie sie es in der Vergangenheit auch schon tat. (lzo)

