Bernie Sanders macht am Coachella Stimmung gegen Trump

Der linke US-Politiker Bernie Sanders (83) trat am Samstag am Coachella-Festival in Kalifornien auf. Vor dem Konzert der Sängerin Clairo kritisierte er US-Präsident Trump scharf.

Bernie Sanders ist einer der bekanntesten Gegner von US-Präsident Donald Trump. Der unabhängige Senator des Bundesstaats Vermont lässt keine Gelegenheit aus, um vor US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung zu warnen.

Am Samstagabend (Ortszeit) betrat Bernard «Bernie» Sanders die Bühne des Coachella-Festivals in Kalifornien. Das Publikum erwartete eigentlich die Sängerin Clairo. «Ich will nicht lange reden, aber das ist mir wichtig» – so begann der Polit-Aktivist seine dreiminütige Rede unter grossem Applaus des Publikums.

«Die Zukunft dessen, was in Amerika geschieht, hängt von eurer Generation ab». Bernie Sanders

Eindringlich forderte er die Besucherinnen und Besucher des Festivals auf, sich gegen die Handlungen von Donald Trump und dessen Regierung zur Wehr zu setzen.

«Tour gegen die Oligarchie»

In seiner Rede sprach Sanders von den drohenden Gefahren des Klimawandels und davon, dass einzelne Superreiche und grosse Firmen zu viel Einfluss hätten.

Alexandria Ocasio-Cortez und Bernie Sanders an der Kundgebung in Los Angeles am 12. April 2025. Bild: keystone

Am Tag vor seinem Überraschungsauftritt am Coachella-Festival versammelte Sanders laut eigenen Angaben 36'000 Gegner von Donald Trump an einer Kundgebung in Los Angeles. Seit zwei Monaten reist er auf seiner «Tour gegen die Oligarchie» durch die USA. Unterstützt wird er dabei etwa von der prominenten demokratischen Abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, die ihn auf mehreren Stops seiner Tour begleitet.

Ein grosser Kritikpunkt von Sanders am politischen System in den USA ist die Wahlkampffinanzierung. Er setzt sich dagegen ein, dass superreiche Einzelpersonen und Unternehmen Wahlen in den USA zu ihren Gunsten beeinflussen können.

