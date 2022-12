US-Amerikanerin rastet am Flughafen Miami aus – du errätst nie, warum

Video: watson/lucas zollinger

Frau wütet an Flughafen wegen verschwundener Kinder – du errätst nie, wo sie waren 😅

Am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida haben sich am Dienstag, 20. Dezember, wüste Szenen zugetragen. Die 25-jährige Camila McMillie wollte eigentlich mit ihren beiden Kindern von Alabama nach New York City fliegen. Beim Zwischenstopp in Miami merkte sie am Gate plötzlich, dass ihre Kinder verschwunden waren. Lautstark teilte sie zuerst gegen das Personal des Flugbetreibers «American Airlines» aus, dann begann sie zu randalieren. Sieh selbst 😳:



Video: watson/lucas zollinger

McMillie konnte schliesslich von Beamten der US-Zollbehörde festgehalten werden, aber erst, nachdem sie bereits Inventar im Wert von rund 10'000 US-Dollar zerstört hatte. Sie wurde schliesslich von der Polizei verhaftet und wird nun wegen schwerer Körperverletzung, kriminellen Unfugs und ordnungswidrigen Verhaltens angeklagt. (lzo)

Mehr aktuelle Videos:

Chaos am Flughafen Vancouver Video: watson/Aya Baalbaki

Beat Feuz tritt zurück Video: watson/SRF