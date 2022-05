Video: watson/Aya Baalbaki, Amanda Schneider

Diese vier Städte sind extrem Velofreundlich – nicht wie Zürich 🚲

Laut einer Umfrage von Pro Velo Schweiz liegt Zürich auf dem letzten Platz im Schweizer Velo-Ranking. Beim Thema Velowege und Velostreifen gibt es von den Umfrageteilnehmenden die Note 2,3 von 6. Zürich platzierte sich mit der Endnote 3,4 auf dem letzten Platz – zusammen mit Sion.

Vorbildliche Velo-Städte gibt es in Europa zur Genüge – hier ein Einblick in Amsterdam, Paris, Antwerpen und Kopenhagen. Diese liegen laut dem Copenhagenize-Index unter den ersten 10 Plätzen. Der Copenhagenize-Index wird von der dänischen Copenhagenize Design Company durchgeführt und vergibt Noten an Städte für ihre Bemühungen, das Fahrrad als Verkehrsform zu etablieren.

