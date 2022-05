Bush verwechselt die Ukraine mit dem Irak – und witzelt darüber

Video: watson

Freudscher Versprecher: Bush verwechselt die Ukraine mit dem Irak

Der frühere US-Präsident George W. Bush äusserte sich am Mittwochabend während einer Veranstaltung in seinem eigenen Präsidentenzentrum in Dallas, Texas, zum Ukraine-Konflikt.

Fälschlicherweise hat der 75-Jährige die damals von ihm geleitete Irak-Invasion mit Russlands Krieg in der Ukraine verwechselt. Siehe selbst:

Video: watson

Die USA marschierten 2003 in den Irak ein, unter dem Vorwand, das Land besitze Massenvernichtungswaffen und Terroristen. Massenvernichtungswaffen wurden aber nie gefunden.

(aya)

