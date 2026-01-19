freundlich-2°
DE | FR
burger
Videos
Video

Russland: Kammtschatka versinkt im Schnee

Video: watson/elena maria müller

Mehrere Stockwerke hoch – Kamtschatka trotzt den Schneemassen

19.01.2026, 13:1219.01.2026, 13:12

Ein historisch intensiver Sturm brachte in Teilen Russlands riesige Schneemassen mit sich. Seit mehreren Tagen fallen auf der russischen Halbinsel Kamtschatka grosse Mengen Schnee und das in Kombination mit starkem Wind. Teilweise haben sich die Schneemassen bis zu mehreren Stockwerken aufgetürmt. Mit der Folge, dass Hauseingänge, Strassen und Autos komplett zugeschneit wurden, wie Videos, die auf Social Media kursieren, zeigen.

Entsprechend wurde der Notstand ausgerufen. Es besteht die Gefahr von Dachlawinen. Der öffentliche Verkehr ist lahmgelegt und Schulen bleiben geschlossen. Entsprechend müssen sich die Einwohner:innen Kamtschatkas ihre Wege freischaufeln oder nehmen – wie es Videos zeigen – den Schlitten vom Balkon in den Innenhof. (emm)

Video: watson/elena maria müller

Mehr Videos:

Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson/Elena Maria Müller
Video: watson/Emanuella Kälin
Mehr zu Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
1 / 14
Schneeflocken unter dem Mikroskop 😍
Schneeflocke
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Winter Wonderland Zürich – so schön verschneit sieht die Stadt von oben aus
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Ihr seid alle so krass»: Sabeth hat Cheerleading in Zürich ausprobiert
Dass Frauen, die Cheerleading machen, mehr als Pompon-Girls sind, hat Sabeth diese Woche auf die harte Tour gelernt.
Cheerleading ist halb-nackte Frauen, die vor dem Football-Match der Männer eine Show abziehen. Dieses Bild haben viele Menschen, wenn sie vom US-Sport hören. Dass dies aber alles andere als der Wahrheit entspricht, hat Sabeth diese Woche beim Training mit den «Fire Allstars» in Zürich hautnah miterlebt.
Zur Story