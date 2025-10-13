bedeckt12°
Emotionales Wiedersehen: Hamas-Geiseln mit Familien vereint

Alle 20 lebenden Geiseln wurden aus Gaza nach Israel zurückgebracht. Das Wiedersehen mit Familie und Freunden fiel nach zwei Jahren Geiselhaft emotional aus.
13.10.2025, 15:0413.10.2025, 15:04

Eine der führenden Figuren der Protestbewegung der israelischen Geiselfamilien hat ihren Sohn nach seiner Freilassung durch die Hamas wieder in die Arme geschlossen: Einav Zangauker hat ihren Sohn Matan zurück. «Mein Leben, mein Leben» sagt sie ihm dabei immer wieder. Nicht minder emotional fiel das Wiedersehen bei anderen Geiselfamilien aus, die ihre Liebsten zurückhatten.

Einav Zangauker hatten sich seit der Entführung ihres Sohnes durch die Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 unermüdlich für seine Freilassung eingesetzt. Sie wurde dabei auch als scharfe Kritikerin des Vorgehens der Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekannt.

Nicht nur auf israelischer, auch auf palästinensischer Seite ist heute ein sehr emotional aufgeladener Tag: Rund 1'700 Menschen wurden aus israelischen Gefängnissen entlassen und kehrten zurück nach Gaza und in die West Bank. Unter ihnen sind verurteilte Terroristen, aber auch viele Menschen, die ohne definitive Urteile in israelischen Gefängnissen sassen.

(sda/dpa/hde)

Menschen in Gaza und Israel feiern Trumps Friedensabkommen
