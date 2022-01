Video: watson

Riesen-Flugi pustet den Nebel zur Seite – und alle so 😱

Es ist das grösste Flugzeug der Welt: Die Antonow An-225 Mrija. Als sie am 9. Januar am Flughafen Rzeszów in Polen ankam, musste der Nebel kurz Platz machen.

In Videos von der Landung ist zu sehen, wie die Mrija auf ihren letzten Metern zielstrebig durch den Nebel fliegt – und hinter sich eine breite Schneise zieht. Plötzlich wird der blaue Himmel sichtbar.

Dieses Wetterspektakel musst du gesehen haben:

Video: watson

(aya)

Das könnte dich interessieren:

Zug rast in abgestürztes Flugzeug – Pilot nur Sekunden zuvor gerettet

Video: watson/een

Renault so: «Nönö, das mit dem fliegenden Auto ist imfall kein Witz»

Video: watson

Die autonome Drohne von Sunflower Labs