sonnig14°
DE | FR
burger
Videos
Video

SRG-Gegner Gregor Rutz freut sich überraschend über’s Initiativ-Nein

Video: watson/hanna dedial

Überraschende Reaktion von SRG-Gegner Rutz: «Ich habe Freude!»

08.03.2026, 14:1408.03.2026, 14:14

SVP-Nationalrat Gregor Rutz gibt sich trotz der deutlichen Niederlage bei der SRG-Initiative gelassen. Er habe gar «Freude», wie der Abstimmungskampf verlaufen sei.

Das Resultat sei ein deutliches Ja zu den Massnahmen des Bundesrates. Ein Nein zur SRG-Initiative bedeute nicht, dass die SRG jetzt schalten und walten könne, wie sie wolle: Ganz im Gegenteil, sagt Rutz, und fordert mehr Ressourcen für Kontrollinstanzen und mehr Sanktionierungskompetenzen für Ombudsstellen.

Was sein Rezept gegen Fake News ist und wie er sich eine ideale Medienwelt vorstellt, erzählt er im Interview. (hde)

Video: watson/hanna dedial
Mehr zum Thema
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Keine Gleichstellung von Frauen
1 / 4
Keine Gleichstellung von Frauen

Frauen sind in keinem Land gleichgestellt.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Totale Streberinnen» – Tamara Funiciello und Anna Rosenwasser im Gespräch
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Chris_A
08.03.2026 14:25registriert Mai 2021
Ach der Rutz, der hat heute eine krachende Niederlage eingesteckt und stellt sich vor die Kamera und redet so als ob es keine Abstimmung gegeben hätte. Eher im Gegenteil man will, getreu den rechtspopulistischen Grundsätze, weiterhin jede seriöse Berichterstattung zerschlagen.
437
Melden
Zum Kommentar
avatar
maruhu
08.03.2026 14:32registriert Januar 2021
Die Herren Rutz, Matter sind Weltmeister im Schönreden beim verlieren🤢Meistens nicht zum anhören.
353
Melden
Zum Kommentar
16
Party nonstop und immer ausschlafen – Aaron Asteria packt im «Fragenbot» aus
Wenig Schlaf und leicht verkatert zum Interview – also stimmt das Klischee eines Musikers? Der Newcomer Aaron Asteria nimmt heute auf dem heissen Stuhl des «Fragenbots» Platz.
Zur Story