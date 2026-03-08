Video: watson/hanna dedial

Überraschende Reaktion von SRG-Gegner Rutz: «Ich habe Freude!»

SVP-Nationalrat Gregor Rutz gibt sich trotz der deutlichen Niederlage bei der SRG-Initiative gelassen. Er habe gar «Freude», wie der Abstimmungskampf verlaufen sei.

Das Resultat sei ein deutliches Ja zu den Massnahmen des Bundesrates. Ein Nein zur SRG-Initiative bedeute nicht, dass die SRG jetzt schalten und walten könne, wie sie wolle: Ganz im Gegenteil, sagt Rutz, und fordert mehr Ressourcen für Kontrollinstanzen und mehr Sanktionierungskompetenzen für Ombudsstellen.

Was sein Rezept gegen Fake News ist und wie er sich eine ideale Medienwelt vorstellt, erzählt er im Interview. (hde)