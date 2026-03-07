sonnig
Flughafen Dubai: Video zeigt möglichen Drohneneinschlag

Video soll Drohneneinschlag am Flughafen in Dubai zeigen

Am Samstagmorgen ist es am Flughafen in Dubai zu einer Explosion gekommen. Die Behörden sprechen von abgestürzten Trümmerteilen, Augenzeugen berichten von einem Drohneneinschlag.
07.03.2026, 12:4307.03.2026, 12:43

Das Dubai Media Office bestätigt einen Zwischenfall am Samstagmorgen, nur um ihn dann gleich wieder zurückzuweisen:

Die Behörden von Dubai haben bestätigt, dass ein kleiner Zwischenfall, der durch herabfallende Trümmer nach einer Abfangaktion verursacht wurde, erfolgreich unter Kontrolle gebracht wurde. (…) Die Behörden haben ausserdem Berichte in den sozialen Medien über Zwischenfälle am Dubai International Airport dementiert.
Dubai Media Office

Die BBC hat die Aufnahmen verifiziert. Gemäss Factcheckern der BBC weisen mehrere Faktoren darauf hin, dass das Video echt ist. Das Sirren, das vor der Explosion zu hören ist, weise auf eine Drohne hin. Weil aber die Videoqualität nicht ausreicht und das Objekt zwar ersichtlich, aber nicht identifizierbar sei, könnten sie anhand dessen nicht mit Sicherheit die Ursache der Explosion bestätigen.

Am frühen Samstagmorgen war der Flugverkehr für rund eine Stunde komplett eingestellt. Diverse Flugzeuge kreisten über dem Flughafen.

Flight Radar Dubai Samstagmorgen nach möglichem Drohneneinschlag
Viele Flugzeuge mussten am Samstagmorgen vor der Landung kreisen.flight radar 24

Aktuell landen und starten wieder einige Flugzeuge, teilweise mit mehreren Stunden Verspätung. Auf der Website des Flughafens werden Passagiere dazu aufgefordert, nur an den Flughafen zu reisen, sofern ihr Flug explizit von der jeweiligen Fluggesellschaft bestätigt wurde.

Emirates Airline hatte am frühen Samstagmorgen einen Post abgesetzt, in dem ein Unterbruch des Flughafenbetriebs angekündigt wurde. Inzwischen wurde der Post gelöscht und durch die Mitteilung ersetzt, dass der Flugbetrieb wieder aufgenommen wurde. (hde)

