35 Kilometer hinter der Front: Veteran zeigt sein Leben im Kriegsgebiet

Video: watson/luzia tschirky, lucas zollinger

24.02.2026, 16:3324.02.2026, 16:33

Vier Jahre dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun an. Der Widerstand der Verteidiger bleibt weiterhin ungebrochen. In der Stadt Charkiw nahe der russischen Grenze leben aktuell immer noch rund 1,3 Millionen Menschen – und das, obwohl sie nur etwa 35 Kilometer von der Front entfernt ist.

Charkiw ist auch die Heimat des Veterans Wolodymyr Ljach. Der 36-Jährige diente 2014 bei der Invasion der Krim in den ukrainischen Streitkräften – und wurde verwundet und gefangengenommen. Weglaufen ist für ihn keine Option. Als sein Arbeitgeber nach der russischen Invasion im Februar 2022 nach Kiew flüchtete, machte er sich kurzerhand selbstständig. Dabei erhielt er auch Unterstützung der Schweizer Entwicklungshilfe DEZA und der Non-Profit-Organisation Helvetas.

Ausserdem gründete Ljach 2023 mit einigen Kameraden eine Fussballmannschaft für Invalide. Dort amtet er seither als Trainer – denn weil er selbst keine Amputationen hat, darf er nicht mitspielen. Im Gespräch mit der ehemaligen SRF-Kriegskorrespondentin Luzia Tschirky erzählt er, was der Sport für ihn und andere Veteranen bedeutet und was ihm die Kraft gibt, nicht aufzugeben:

Hier kannst du dir das ganze Gespräch mit Wolodymyr anschauen:

Weitere Videos zum Krieg in der Ukraine:

Putin, Nato und der Zankapfel: Der Ukraine-Konflikt einfach erklärt

Video: watson/Vanessa Hann, Emily Engkent

Weidel und Lanz geraten in Talkshow über Ukraine und geopolitische Lage aneinander

Video: watson/lucas zollinger

«Sie gaben uns einen verdammten Esel!» – Russland schickt Lasttiere an die Front

Video: watson/Lucas Zollinger
Traurige Szenen – die Heldengräber in der Ukraine
1 / 17
Traurige Szenen – die Heldengräber in der Ukraine
Ukrainische Soldaten begraben kurz nach Weihnachten 2023 ihren Kameraden Vasyl Boichuk im Dorf Iltsi.
quelle: keystone / evgeniy maloletka
Journalistin fragte Selenskyj nach der Kriegsmüdigkeit in der Ukraine – nun antwortet dieser Soldat
Video: watson
