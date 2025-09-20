Video: watson/Hanna Dedial

Wein doch

«Wie schwierig ist es, einen scheiss Namen zu googeln?!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: VideoFRAU Michelle über Leute, die schon bei der Anrede in E-Mails scheitern. Mann, ey.

Michelle Claus Folge mir Hanna Dedial Folge mir

Mehr «Videos»

Es ist ja schon huere happig, sich fünfmal die Woche aus den Federn zu schälen, während der Biorhythmus noch heiser nach mehr Schlaf kräht. Aber wenn man dann im Büro angekommen in E-Mails mit der falschen Anrede begrüsst wird, ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Findet zumindest Claus. Äh, Klaus. Äh, Michelle, sorry!

In dieser Ausgabe von «Wein doch» lässt sich unsere Videofrau über Leute aus, die sich nicht die Mühe machen, ihr virtuelles Gegenüber richtig anzuschreiben. Gesegnet mit einem Nachnamen, der auch ein Vorname sein könnte, wird Michelle regelmässig als «Claus», «Klaus» oder wahlweise auch «Herr Claus» angeschrieben. Von falsch geschriebenen Variationen ihres bezaubernden, eindeutig weiblichen Vornamens mal ganz abgesehen. Dabei würd's doch oft schon eine kleine Google-Suche tun.

Hin und hergerissen zwischen Ärger über Geschäftskorrespondenzpartner und -partnerinnen, die achtlos in die Tasten hauen, und einer Spur Neid für das Selbstvertrauen, das dahinter steht, beklagt sich Michelle in diesem Wein doch über ebendiese Schluderis.

Wie würdest du die Protagonistin anschreiben, um ihr den Tag zu versüssen? Sehr geehrte Frau Claus Hallo Michelle Michèle Michèlèlè Hoi Shelly Guten Tag Claus Grüssgott Herr Claus Hoi! Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 0 Personen teilgenommen

Wo stehen falsche Anreden bei dir auf der Skala von halb so wild bis Todsünde? Und: Was sind für dich die No-Gos in Geschäftskorrespondenz? Schreib's in die Kommentare!

(hde)

Video: watson/Hanna Dedial

Mehr Wein doch

«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

Video: watson/Hanna Dedial

«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»

Video: watson/Hanna Dedial

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»