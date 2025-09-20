recht sonnig21°
Wein doch

Wein doch: Schreibt Leute in E-Mails nicht falsch an!

Video: watson/Hanna Dedial
Wein doch

«Wie schwierig ist es, einen scheiss Namen zu googeln?!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: VideoFRAU Michelle über Leute, die schon bei der Anrede in E-Mails scheitern. Mann, ey.
20.09.2025, 13:0220.09.2025, 13:02
Michelle Claus
Michelle Claus
Hanna Dedial
Hanna Dedial

Es ist ja schon huere happig, sich fünfmal die Woche aus den Federn zu schälen, während der Biorhythmus noch heiser nach mehr Schlaf kräht. Aber wenn man dann im Büro angekommen in E-Mails mit der falschen Anrede begrüsst wird, ist der Tag eigentlich schon gelaufen. Findet zumindest Claus. Äh, Klaus. Äh, Michelle, sorry!

In dieser Ausgabe von «Wein doch» lässt sich unsere Videofrau über Leute aus, die sich nicht die Mühe machen, ihr virtuelles Gegenüber richtig anzuschreiben. Gesegnet mit einem Nachnamen, der auch ein Vorname sein könnte, wird Michelle regelmässig als «Claus», «Klaus» oder wahlweise auch «Herr Claus» angeschrieben. Von falsch geschriebenen Variationen ihres bezaubernden, eindeutig weiblichen Vornamens mal ganz abgesehen. Dabei würd's doch oft schon eine kleine Google-Suche tun.

Animiertes GIFGIF abspielen

Hin und hergerissen zwischen Ärger über Geschäftskorrespondenzpartner und -partnerinnen, die achtlos in die Tasten hauen, und einer Spur Neid für das Selbstvertrauen, das dahinter steht, beklagt sich Michelle in diesem Wein doch über ebendiese Schluderis.

Wie würdest du die Protagonistin anschreiben, um ihr den Tag zu versüssen?
An dieser Umfrage haben insgesamt 0 Personen teilgenommen
Wo stehen falsche Anreden bei dir auf der Skala von halb so wild bis Todsünde? Und: Was sind für dich die No-Gos in Geschäftskorrespondenz? Schreib's in die Kommentare!

(hde)

Video: watson/Hanna Dedial

Mehr Wein doch

«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

Video: watson/Hanna Dedial

«Dieser Schwanzvergleich geht mir auf den Sack!»

Video: watson/Hanna Dedial

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»

Video: watson
Themen
Von Chris P. Bacon bis Mike Litoris: Die grosse Slideshow der schrecklichen Namen
1 / 45
Von Chris P. Bacon bis Mike Litoris: Die grosse Slideshow der schrecklichen Namen
Seine High-School-Zeit war bestimmt nicht einfach. Bild: Imgur
Leuthard kündigt Jäger namens Jäger an
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Kurz vor Mitternacht schlägt Polen Alarm: Mehrere russische Angriffsdrohnen, mutmasslich vom Typ «Schahed», sind in den polnischen Luftraum eingedrungen. Das kam in der Vergangenheit immer mal wieder vor. Meistens handelte es sich um «verlorene» Drohnen aus Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Doch diesmal ist es anders.
Zur Story