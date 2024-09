Forschende machen Maus-Haut transparent – so funktioniert es

Video: watson/lucas zollinger

Forschungsteam nutzt Chips-Farbstoff, um Haut von Mäusen transparent zu machen

Lucas Zollinger

In «Der Unsichtbare», einem Roman des britischen Schriftstellers H. G. Wells aus dem Jahr 1897, entdeckt ein Forscher ein Mittel, mit dem er kontrollieren kann, wie die Zellen in seinem Körper das Licht brechen und wird dadurch durchsichtig. Das Werk war eines der frühesten Vertreter der Gattung «Science Fiction».

Nun hat ein Team von Material-Forscherinnen und -Forschern von der Stanford University School of Engineering im US-Bundesstaat Kalifornien bewiesen, dass Wells Roman vielleicht doch mehr «Science» und weniger «Fiction» ist, als man bisher hätte vermuten können. In einer Reihe von Versuchen haben sie festgestellt, dass man mit einem gewissen Farbstoff die Haut von Mäusen transparent machen kann. So konnten sie zum Beispiel ins Gehirn eines lebenden Tieres schauen. Kürzlich erschien ein Bericht dazu im Wissenschaftsjournal «Science». Im Video siehst du, wie genau das aussieht:

Video: watson/lucas zollinger

Bei ihren Versuchen nutzte das Forschungsteam um den Materialwissenschaftler Guosong Hong den Farbstoff Tartrazin. Dieses für Lebensmittel zugelassene Mittel verleiht etwa Chips wie «Doritos» oder «Cheetos» ihre typisch orange Farbe. Warum aber macht es die Haut von Mäusen transparent?

Wie Licht durch die Haut gelangt

Wenn Licht auf unsere Haut trifft, wird es von den in ihr enthaltenen Lipiden, Zellwänden und -kernen in verschiedene Richtungen gestreut. Alle diese Bestandteile der Haut haben verschiedene sogenannte Brechungsindizes, also Verhältnisse ihrer Materialwellenlänge zu demjenigen des Lichts. Dadurch erscheint die Haut für unser Auge als undurchsichtig.

Das Forschungsteam der Stanford University hat nun errechnet, dass diese Brechungsindizes im Gewebe angeglichen werden können, wenn es Gewebe ein Gemisch aus Wasser und Tartrazin absorbiert. Dieses verlangsamt das Licht genau auf die richtige Geschwindigkeit, dass es nicht mehr gebrochen und gestreut wird. Die Haut wird transparent.

Ein Experiment zeigt, wie viel lichtdurchlässiger verschiedene Gewebeteile der Maus mit Tartrazin werden. Bild: science.org

Das Überraschendste an dieser Studie ist, dass wir normalerweise erwarten, dass Farbstoffmoleküle Dinge weniger transparent machen. Das Gemisch und das Gewebe sind immer noch chemisch unterschiedlich, aber das Licht sieht das nicht und kann so leicht eindringen. – Guosong Hong, leitender Forscher science.org

Durch Auftragen des Farbstoffs auf den (rasierten) Bauch einer Maus wurden Leber, Darm und Blase durch die Bauchhaut hindurch deutlich sichtbar. Das Auftragen des Farbstoffs auf die Kopfhaut des Nagers ermöglichte den Wissenschaftlern, die Blutgefässe im Gehirn des Tieres zu sehen.

Das Gemisch braucht zehn Minuten, um absorbiert zu werden und seine Wirkung zu entfalten. 15 Minuten nach dem Abwaschen, erscheint die Haut wieder normal. Bild: science.org

Das Anwendungspotenzial ist mannigfaltig

Die behandelte Haut nahm nach dem Abwaschen des Farbstoffs wieder ihre normale Farbe an, zeigten die Forscherinnen und Forscher der Stanford University. Sie sind der Meinung, dass das Verfahren eine Vielzahl von Anwendungen beim Menschen eröffnet, von der Lokalisierung von Verletzungen und dem Auffinden von Venen für die Blutentnahme bis hin zur Überwachung von Verdauungsstörungen und dem Aufspüren von Tumoren.

Nach Auftragen des Tartrazin-Gemischs, sieht man die inneren Organe durch die Bauchwand der Maus. Bild: science.org

Es gibt bisher verschiedene Methoden, um ins Innere eines Organismus zu blicken, etwa Röntgenstrahlen, Magnetresonanztomografie, Ultraschall oder Endoskopie. Das Auftragen von Farbstoff könnte eine kostengünstige Alternative sein.

Das Verfahren wurde noch nicht am Menschen getestet, und die Forscher müssen nachweisen, dass die Anwendung sicher ist, insbesondere wenn der Farbstoff unter die Haut gespritzt wird.

