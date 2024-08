Wir altern in zwei dramatischen Schüben – der erste kommt mit 44 Jahren

«Wir verändern uns nicht graduell über die Zeit hinweg, sondern es gibt dramatische Wechselperioden», fasst Snyder zusammen. Er weist zudem darauf hin, dass die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die Menschen auf ihre Gesundheit achten sollten, insbesondere in ihren 40er- und 60er-Jahren. Gezielte Massnahmen wären sinnvoll – beispielsweise mehr Bewegung in solchen Zeiten des schnelleren Muskelabbaus, um die Muskelmasse zu erhalten. Oder etwa eine Reduktion des Alkoholkonsums Mitte vierzig, da dann die Fähigkeit nachlässt, Alkohol abzubauen. «Ich bin der festen Überzeugung, dass wir versuchen sollten, unseren Lebensstil anzupassen, solange wir noch gesund sind», betont Snyder. (dhr)

Einige der Veränderungen dürften mit dem Lebensstil oder mit Verhaltensfaktoren zusammenhängen, die in diesen Altersgruppen gehäuft auftreten und nicht durch biologische Faktoren bedingt sind. So könnte etwa eine Störung des Alkoholstoffwechsels auf einem Anstieg des Alkoholkonsums bei den Mittvierzigern beruhen. Diese Lebensphase ist bei vielen Menschen oft besonders stressig.

Bei der ersten Welle von Veränderungen waren Moleküle betroffen, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht werden und mit der Fähigkeit zusammenhängen, Koffein, Alkohol und Fette zu verstoffwechseln. Die zweite Welle umfasste Moleküle, die an der Immunregulation, dem Kohlenhydratstoffwechsel und der Nierenfunktion beteiligt sind. Und Moleküle, die mit der Haut- und Muskelalterung zu tun haben, veränderten sich zu beiden Zeitpunkten.

Dass so viele bedeutende Veränderungen um das 60. Lebensjahr herum stattfinden, sei nicht wirklich überraschend, erklärt der Genetiker Michael Snyder , einer der Autoren der Studie, in einer Mitteilung der Universität . Viele altersbedingte Krankheitsrisiken und andere altersbedingte Phänomene würden zu diesem Zeitpunkt im Leben bekanntlich zunehmen, so Snyder.

Nachverfolgt wurden altersbedingte Veränderungen in diesen Proben bei 135'000 verschiedenen Molekülen – RNA, Proteine und Stoffwechselprodukte – sowie Veränderungen im Mikrobiom der Probanden, also der Gesamtheit der Bakterien, Viren und Pilze im und auf dem Körper. Insgesamt ergaben sich somit beinahe 250 Milliarden verschiedene Datenpunkte.

Die Wissenschaftler wurden durch die bekannte Tatsache inspiriert, dass das Risiko, an altersbedingten Krankheiten zu erkranken, oft nicht kontinuierlich mit dem Alter ansteigt. Bei Alzheimer und Herz-Kreislauf-Erkrankungen etwa steigt das Risiko nach dem 60. Lebensjahr stark an, während es zuvor nur allmählich zunimmt.

Altern ist kein allmählicher, kontinuierlicher Prozess, sondern erfolgt schubweise. Eine Ahnung, dass dem so sein könnte, befällt die älteren Semester unter uns manchmal nach einer durchzechten Nacht, wenn sie sich am nächsten Morgen zehn Jahre älter fühlen. Diese selbstverschuldeten «Altersschübe» sind freilich nur temporär – ganz im Gegensatz zu jenen beiden dramatischen Schüben, bei denen Menschen beschleunigt altern und die ein Forschungsteam der Universität Stanford Medicine ermittelt hat.

