In diesem Filmquiz holt niemand alle Punkte

Angesichts der Weltlage tut es manchmal gut, den Geschehnissen kurzzeitig zu entfliehen und in die Welt des Films einzutauchen. Aktuell scheinen ja sogar die Bond-Bösewichte im Vergleich zu den realen Schurken fast etwas zahm. Ich wollte darum für Abhilfe sorgen und herausfinden, wer in der Redaktion und auch von der watson-Leserschaft das beste Filmwissen mitbringt, und lade zum grossen Filmquiz!

Ja, das Quiz gibt's «nur» im Video – sorry, not sorry. Zu meiner Verteidigung kommen im Quiz, wie der Name verspricht, auch Filmausschnitte vor und diese kann ich nicht ins Quiztool laden. Darum pragmatisch einfach munter im Video mitraten und schauen, ob man unseren Huber schlägt.

Huber holt übrigens solide 9 von 13 Punkten. Baroni zieht mit 8 von 13 fast gleich, zählt aber zwischen den Fragen mehr Fun Facts auf. So zum Beispiel, dass Gary Oldman 13 Tage jünger ist als Gary Numan.



------ Ab hier Spoiler ------

Hier noch ein paar Nachträge:

1. Die Frage «Welches Bild passt nicht in die Reihe?» ist etwas vage formuliert. Entsprechend konnte sich Huber hier auch einen Punkt ergattern, indem er argumentierte, dass alle Figuren ausser Churchill fiktiv sind. Wer also hier eine ähnlich schlüssige Erklärung bereit hat, darf sich den Punkt anrechnen.

2. Ja, es gibt vielleicht theoretisch fünf Indiana-Jones-Filme. Aber halt schon nicht so richtig, oder? Oder?!

Wie viele Indiana-Jones-Filme gibt es? Drei, einfach nur drei. Bis jetzt fünf und ich hoffe, Harrison Ford macht noch weiter, bis er 98 ist. Einfach zu viele, ich als Connaisseur schaue ja nur dänisches Slow Cinema und Mumblecore-Filme aus den späten 90ern. Abstimmen

3. Zur letzten Frage: Ja, das sind tatsächlich vier komplett verschiedene Filme, nämlich folgende:

Aber wer diese Frage wirklich ohne Raten wusste, sollte meiner Meinung nach eher einen Punkt Abzug erhalten.



