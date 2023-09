Video: watson

Burning Man 2023 im Video: So hartnäckig war der Schlamm

Nachdem tiefer Matschboden tagelang die Zufahrtswege zum Wüsten-Festival Burning Man blockiert hatte, können Zehntausende Besucher seit Montagnachmittag (Ortszeit) das Gelände im US-Bundesstaat Nevada verlassen.

Wie zu erwarten, haben viele Festivalbesucher ihre Erfahrungen in den sozialen Medien veröffentlicht. In den Videos kann man sehen, wie der hartnäckige Wüstenschlamm an ihren Stiefeln klebt und wie sie verzweifelt versuchen, der «Playa» zu entkommen.

(een)

