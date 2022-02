Video: watson/een

Sie waren da, um Eisrettung zu üben – und plötzlich ging es um Leben und Tod

Feuerwehrleute trainierten gerade die Eisrettung, als zwei Teenager in einem See in Missouri einbrachen. Drohnenaufnahmen dokumentieren den dramatischen Einsatz, bei dem die Jungen sicher ans Ufer zurückgebracht wurden.

Den Beamten zufolge waren sie kurz vor einer Unterkühlung und hatten Glück, dass sie schnell gerettet wurden.

