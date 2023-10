Bild: keystone/watson

SVP, FDP oder GLP: Die Resultate zum Rennen um den zweiten Ständeratssitz in Zürich live

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Zürich und die Resultate.

Zürich gehört im Wahlherbst 2023 zu den interessantesten Kantonen: Im Nationalrat gibt es einen zusätzlichen Sitz zu vergeben, im Ständerat tritt mit Ruedi Noser ein Schwergewicht ab. Die Übersicht über die Resultate:

Ständerat

Anzahl Sitze: 2

Um die beiden Ständeratssitze im Kanton Zürich zeichnet sich ein packendes Rennen ab. Einer der Sitze wird frei, weil FDP-Ständerat Ruedi Noser auf eine erneute Kandidatur verzichtete.

Dass Daniel Jositsch (SP) seinen Sitz verteidigen wird, ist klar – wahrscheinlich bereits im ersten Wahlgang.

Ruedi Noser (FDP) tritt nach insgesamt 20 Jahren im Parlament – davon acht im Ständerat – ab. Bild: keystone

Beim zweiten Sitz hingegen wird es unübersichtlich: Laut aktuellen Umfragen führt Gregor Rutz (SVP) das Kandidatenfeld an. Hinter ihm lauern Regine Sauter (FDP), Tiana Angelina Moser (GLP) Philipp Kutter (Mitte) und Daniel Leupi (Grüne).

Auch in der watson-Wahlbörse legt Gregor Rutz einen grossen Sprung hin. Noch liegt aber Regine Sauter knapp vor ihm.

Sicher ist eines: Der zweite Wahlgang dürft für einige Dynamik sorgen.

Die Kandidierenden

Am 22. Oktober stellen sich 12 Personen zur Wahl im Kanton Zürich:

Daniel Jositsch (SP, bisher)

Regine Sauter (FDP)

Gregor Rutz (SVP)

Philipp Kutter (Die Mitte)

Daniel Leupi (Grüne)

Tiana Angelina Moser (glp)

Nik Gugger (EVP)

Rita Maiorano (Pda)

Sevin Senem Satan (Pda)

Bernhard Schmidt (parteilos)

Jonathan Ravindran (parteilos)

Peter Vetsch (parteilos)

Nationalrat

Anzahl Sitze: 36

Die grösste Delegation im Nationalrat wird noch grösser: Weil die Bevölkerung in Zürich stärker gewachsen ist, darf der Kanton neu ganze 36 Sitze im Nationalrat belegen. Einen Sitz abtreten muss der Kanton Basel-Stadt.

Wer gewinnt? Besten Chancen auf einen Sitzgewinn haben die SVP, die Mitte und die SP. Spannend wird die Ausgangslage für Mass-voll. Die Massnahmenkritiker haben mit Aufrecht und den beiden Kleinparteien EDU und SD eine Listenverbindung. Gemeinsam könnte es für einen Sitz reichen – ob er an Nicolas Rimoldi oder an die EDU geht, wird sich zeigen.

Wer verliert? Eng werden könnte es für die Grünen und die Grünliberalen. Die Grünen haben vor vier Jahren stark zugelegt und halten im Moment 5 Sitze. Bei den Kantonsratswahlen im Februar mussten sie einen herben Rückschlag hinnehmen – gut möglich, dass sich das am 22. September wiederholt.

Ab Sonntag findest du hier alle gewählten Parlamentarier aus dem Kanton.

Wahlbeteiligung und Frauenanteil

Das sagen die Prognosen

Wie die Prognosen entstehen Die Daten der watson-Wahlbörse stammen aus dem Prognosemarkt PREMIA. Die Daten werden von Professor Oliver Strijbis exklusiv für watson aufbereitet. Beim Prognosemarkt PREMIA handelt es sich um ein durch die Digital Society Initiative (DSI) der Universität Zürich finanziertes Forschungsprojekt unter seiner Leitung.

