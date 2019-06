Wetter

Wetter am Wochenende: Donner, Blitze, Hagel: Heftige Sturmfront peitscht über die Schweiz



Bild: watson-leser

Gefahrenstufe 3 von 4: Heftige Sturmfront peitscht über die Schweiz

Aus der warmen und angefeuchteten Luftmasse haben sich am Samstagabend kräftige Gewitter gebildet. Neben Starkregen und Blitzen erwarten uns mit den aufziehenden Gewittern auch Sturmböen und lokale Hagelschauer.

In der Westschweiz stehen bereits Strassen und Häuser unter Wasser. Die Gewitter ziehen nun Richtung Ostschweiz.

Wasserfälle in einem Parkhaus in Genf: Parking au centre-ville de Genève . pic.twitter.com/6d0F0Ete2C — Singed le Suisse (@Singed_LeSuisse) 15. Juni 2019

In Aarau wurde am Eidgenössischen Turnfest der Show-Event am Abend abgesagt. Die Organisatoren warnen die Besucher: «Es können lose Gegenstände durch die Luft fliegen».

Das Gewitter ist nicht ungefährlich: MeteoNews meldet, dass mit hoher Blitzaktivität zu rechnen sei. Ausserdem seien Böenspitzen im Bereich von 70 bis 90 Stundenkilometern zu rechnen. An besonders exponierten, leicht erhöhten Stellen und an Seeufern seien auch Sturmböen mit über 100 Stundenkilometern möglich.

Gefahrenstufe 3 von 4: Der Bund warnt vor heftigen Gewittern Warnung des Bundes: heftige Gewitter. Gefahrenstufe 3 (von 4). Betroffene Regionen, weitere Informationen und Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/qjoYMzvqsA und https://t.co/YxsbM0106B oder auf der MeteoSwissApp. #MeteoSchweiz #Unwetterwarnung pic.twitter.com/b9T76yJXC2 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) 15. Juni 2019

Wegen den Regenfällen in der vergangenen Woche und den erneuten Schauern vom Wochenende kann es auch wieder zu Überschwemmungen kommen. Am gefährlichsten seien jedoch vom Wind abgeknickte Äste und Bäume. «Vom Aufenthalt an kleineren Bächen und Flüssen sowie in Wäldern wird am späteren Nachmittag und Abend dringend abgeraten», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

Die Gewitter sollen je nach Region bis Mitternacht dauern. Am Sonntag ist es wieder recht sonnig.



Wie heftig ein Hagelsturm sein kann, zeigt dieses Video vom 10. Juni in Deutschland: #Unwetter #Bayern heute Nachmittag... pic.twitter.com/ZGxK4Emfu4 — HGSchBernard ن (@filiusmontium) 10. Juni 2019

