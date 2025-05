Pensionskassen haben dank gutem Anlagejahr Reserven aufbauen können

Über 80 Prozent der Vorsorgeeinrichtungen hätten einen Anteil von mindestens 50 Prozent an überobligatorischen Altersguthaben. «Damit haben sie genügend Handlungsspielraum, um Schwachstellen des Obligatoriums in ihren Reglementen zu beheben.» Eine Folge davon sei grosse Heterogenität innerhalb der zweiten Säule.

Die guten Renditen nützen auch den aktiven Versicherten. In Kassen ohne Staatsgarantie und ohne Vollversicherungslösung gab es auf Altersguthaben per Ende 2024 im Mittel überdurchschnittliche 3,76 Prozent Zins, wie Vera Kupper Staub, Präsidentin der OAK BV, in Bern vor den Medien sagte. Ende 2023 waren es 2,31 Prozent.

Rekordhohe Zukunftsängste ob Trumps Zollchaos: Vor allem eine Folge ist gefährlich

Trumps Zollhammer ist noch nicht zu spüren, doch die Konsumenten blicken schon so finster in die Zukunft wie zuvor nur in schweren Krisen.

An den Börsen ging es zuletzt wieder in die Höhe. Der Zollhammer, mit dem Donald Trump am 2. April zugeschlagen hatte, scheint seinen Schrecken verloren zu haben. In der Schweiz wie in den USA legten die Leitindizes in den letzten Tagen deutlich zu. Doch laut den Ökonomen der Bank J. Safra Sarasin könnte diese Ruhe nach dem Sturm nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm sein.