Was Zürich mit Tübingen zu tun hat und Oberbayern mit Glarus

Arbeitslosenquote im Euroraum bei 11,8%

Im Euroraum (ER18) lag die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im März 2014 bei 11,8%. In der EU28 lag die Arbeitslosenquote im März 2014 bei 10,5%. Eurostat schätzt, dass im März 2014 in der EU28 insgesamt 25 Millionen Männer und Frauen arbeitslos waren, davon 18 Millionen im Euroraum. Gegenüber Februar 2014 fiel die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU28 um 66'000 und im Euroraum um 22'000. Gegenüber März 2013 verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen in der EU28 um 929'000 und im Euroraum um 316'000. (sza)