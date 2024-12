VW will mehr als 35'000 Stellen abbauen ‒ das hat sich die Gegenseite ausgehandelt

Massenentlassung bei VW: Sind Polo, Golf und Co. jetzt in Gefahr

Volkswagen will bis 2030 mehr als 35'000 Stellen streichen. Die Entscheidung ist Teil einer Einigung, auf die sich der Autobauer und die Gewerkschaft IG Metall am Freitag nach tagelangen Verhandlungen verständigten.

Der Autobauer wird an den deutschen Standorten in Zukunft über 700'000 Fahrzeuge weniger produzieren. Bild: keystone

