Volkswagen soll in Deutschland bis zu 30'000 Stellen streichen

Auto-Hersteller Volkswagen will in Deutschland mittelfristig bis zu 30'000 Jobs streichen. Dies berichtet das «Manager Magazin». Es würde sich dabei fast um einen Viertel der Angestellten handeln: Derzeit arbeiten in Deutschland rund 130'000 Personen für Volkswagen.

Der Auto-Konzern hatte Anfang September angekündigt, den Sparkurs bei der Kernmarke VW zu verschärfen. Mehrere Tarifvereinbarungen wurden gekündigt, darunter auch die Beschäftigungsgarantie bis 2029. (dab)

