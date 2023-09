EZB erhöht Leitzins auf 4,50 Prozent

Die jährliche Inflationsrate verharrte einer erste Schätzung des Statistikamtes Eurostat zufolge bei 5,3 Prozent. Im vergangenen Jahr war die Inflation infolge des Ukraine-Kriegs, in dessen Folge die Preise für Energie und Nahrungsmittel in die Höhe schnellten, zeitweise zweistellig gewesen.

Mit den höheren Zinsen versucht die Notenbank, die hartnäckig hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Weil teurere Kredite zugleich eine Last für die Wirtschaft sind, waren zuletzt Forderungen nach einer Zinspause lauter geworden.

Die schwächelnde Konjunktur unterbricht die Serie von Zinserhöhungen im Euroraum vorerst nicht: Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent an. Der EZB-Rat beschloss damit am Donnerstag in Frankfurt die zehnte Zinserhöhung in Folge seit Juli 2022.

Guy Parmelins Rezept gegen schwindende Kaufkraft: «Appelliere an die Eigenverantwortung»

Der Wirtschaftsminister ruft im Kampf gegen steigende Preise zum Sparen auf. Zugleich nimmt er die Kantone in die Verantwortung: Sie sollen für tiefere Strompreise und mehr Entlastung bei den Krankenkassenprämien sorgen. Selber überrascht der SVP-Bundesrat mit linken Rezepten gegen die Mietzinsexplosion.

Was kann ich mir mit meinem Lohn noch kaufen? Das ist eine der heiss umstrittenen Fragen in diesem Wahlkampf. Mitten in diesem Sturm lädt Wirtschaftsminister Guy Parmelin die «Schweiz am Wochenende» zum Interview. Im Gespräch mahnt er zur Eigenverantwortung: In vielen Privathaushalten gebe es Sparpotenzial. Er spart derweil nicht mit Kritik an den Kantonen, die seiner Ansicht nach zu wenig tun gegen hohe Strompreise und die horrenden Gesundheitskosten.