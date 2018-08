Wirtschaft

10 Apps, die jeder Besitzer von Kryptowährungen haben sollte

patrick köchli

Der Kryptomarkt kann kompliziert sein. Hast du deine Coins erst mal erworben, stehst du vor diversen Herausforderungen. Wie kannst du die Performance tracken? Wo verwahrst du die Coins? Und wo findest du die aktuellsten News?

Blockfolio

Du möchtest den Überblick über deine Krypto-Performance behalten? Dann ist Blockfolio genau der richtige Helfer für dich. Mit dieser App kannst du dein Portfolio manuell nachbilden und weisst so jederzeit, ob du dir den nächsten Malediven-Urlaub leisten kannst. Die manuelle Erfassung mag zwar mühselig sein, aber lohnt sich auf die längere Frist. Denn nach ein paar Wochen und einigen Trades verlierst du sonst schnell den Überblick.

Mit über 3'000 unterstützten Kryptowährungen ist Blockfolio die richtige App, um (fast) alle Coins im Auge zu behalten. Du kannst deinen Portfolioverlauf graphisch darstellen und neu sind auch News und Signale (die du jedoch ausschalten kannst) integriert.

Delta

Magst du den Namen oder die Benutzeroberfläche von Blockfolio nicht? Dann bist du bei Delta richtig! Delta bietet die massiv besseren Möglichkeiten, dein Portfolio zu erfassen. Nebst einem direkten Wallet- oder Exchange-Account-Import kannst du deine Transaktionen auch mit einem CSV-File einlesen. Dies bedeutet, dass dir bei der Einrichtung viel Aufwand erspart bleibt.

Auch Delta unterstützt praktisch alle gängigen Kryptowährungen (momentan ca. 2'000). Im Gegensatz zu Blockfolio findest du jedoch auf Delta keine News. Dafür bietet Delta mehr graphische Auswertungen deines Portfolios.

The Crypto App

Du willst gar nicht dein eigenes Portfolio tracken, sondern einen Überblick über den Markt erhalten? Dann dürfte diese App die richtige Lösung für dich sein. Mit dieser findest du so ziemlich alles Wissenswerte zu den bedeutendsten Kryptowährungen. Nebst finanziellen Informationen listet die App auch die wichtigsten News und Twittermeldungen.

Der eingebaute Währungsrechner kann dir zudem bei deiner nächsten Steuererklärung helfen, deine Kryptowährungen richtig zu versteuern. Einziger Minuspunkt: Die Werbung nervt! Aber hey, irgendwie müssen sich die ja auch finanzieren. Und für eine «Spende» von CHF 2.90 kannst du diese entfernen.

Blockchain

Du hast dir bei einer Kryptobörse Bitcoins gekauft und möchtest diese gleich dort verwahren? Das ist zwar komfortabel, aber nicht besonders sicher. Denn bei den meisten Börsen bist du NICHT im Besitz des dazugehörigen Private Key, was heisst, dass du einem doppelten Risiko ausgesetzt bist. Wird Bitcoin wertlos, hast du einen 100-prozentigen Verlust. Geht die Börse Konkurs oder wird gehackt, vermutlich ebenfalls.

Halte deine Kryptowährungen wann immer möglich in einem Wallet, bei dem nur du über den Private Key verfügen kannst. Eines der bekanntesten dieser Wallets ist «Blockchain» (nicht zu verwechseln mit der Technologie Blockchain). Dieses hilft dir, Bitcoins (sowie Ether oder Bitcoin Cash) zu empfangen oder zu senden. Über die eingebaute Schnittstelle kannst du die Kryptowährungen auch direkt in der App erwerben (bis USD 300 ohne Identifikation).

Trust

Trust ist gewissermassen das Ethereum-Pendant zur App «Blockchain». Nebst Ether kannst du mit dieser App all deine ERC20 Tokens sicher und lokal verwahren. Es ist gar möglich, Trust mit deinem Cold Storage Wallet Trezor oder Ledger zu verbinden, ohne deren Sicherheit zu gefährden.

Coinomi

Coinomi ist die Killer-App, wenn es darum geht, unterschiedlichste Kryptowährungen sicher zu verwahren. Denn nebst sämtlichen ERC20-Tokens unterstützt Coinomi über 100 weitere Kryptowährungen. Ja, die Benutzeroberfläche könnte schöner sein. Ja, die Einrichtung geht bei anderen Wallets schneller und benutzerfreundlicher. Aber die schiere Menge an unterstützten Kryptowährungen überzeugt.

Denn Coinomi ist bis jetzt das einzige brauchbare Wallet, welches aufgrund der unterstützten Kryptowährungen eine Alternative zu einem Account bei einer Kryptobörse darstellt (abgesehen von Hardware-Wallets). Und da die Private Keys lokal gespeichert werden, sind deine Coins maximal gesichert. Kein Coinomi Wallet wurde je gehackt.

Telegram

Telegram ist Fluch und Segen zugleich. Das WhatsApp der Kryptobranche erlaubt dir, hautnah Einblicke in unterschiedlichste Projekte zu erlangen. Aber bist du erst einmal in ein paar Gruppenchats, wirst du mit Meldungen bombardiert. Schalte deshalb weniger wichtige Chats auf stumm, um dein Sozialleben nicht zu gefährden.

Reddit

Reddit ist DIE Spielwiese im Internet. Mit mehr als 500 Mio. monatlichen Besuchern handelt es sich um den wohl grössten «digitalen Stammtisch» unserer Zeit. Auch die Krypto-Community findet sich regelmässig ein und diskutiert über neuste technische Entwicklungen bei Konsensfindungs-Algorithmen, die Vorzüge von unterschiedlichen Blockchains oder die neusten und besten Memes.

Kurz gesagt: Auf Reddit hat es für jeden etwas. Die Herausforderung ist eher, sich in der schieren Menge von Informationen zurechtzufinden.

Crypto News

Crypto News hilft dir, keine bedeutenden Nachrichten mehr zu verpassen. Du kannst die Nachrichten nach sämtlichen wichtigen Kategorien filtern oder aber auch nur Videos anschauen, falls du keine Lust zum Lesen hast. Darüber hinaus findest du auch hier die wichtigsten finanziellen Kennzahlen zu den Kryptowährungen.

CryptoPanic

Auch bei CryptoPanic handelt es sich um einen News-Aggregator – und was für einen. Ansprechendes Design suchst du hier vergebens, dafür ist die Anzahl aggregierter Nachrichten gewaltig. Um dennoch den Überblick zu behalten, hat CryptoPanic eine clevere Lösung implementiert: Die App lässt die User die einzelnen Artikel auf acht unterschiedliche Arten bewerten (u.a. Like/Dislike, Bullish/Bearish oder Important). Dadurch kannst du die Nachrichten filtern und dir beispielsweise nur wichtig markierte Nachrichten anzeigen lassen.

Mit der Pro-Version erhältst du darüber hinaus unmittelbare Alerts für von dir ausgewählte Kryptowährungen. Die ist zwar mit USD 99 pro Jahr nicht ganz günstig, könnte aber für Kryptonews-Junkies dennoch interessant sein.

Bonus: Google Alert

Ich weiss: Keine App – aber dennoch genial, wenn du weisst, worüber du einen Überblick behalten möchtest. Denn Google durchsucht das Web nach den wichtigsten Nachrichten im Zusammenhang mit definierten Keywords. Einmal pro Tag (würde ich so einstellen) erhältst du dann eine Zusammenfassung, was in den vergangenen 24 Stunden so gelaufen ist.

