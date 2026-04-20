Tim Cook tritt zurück. Bild: keystone

Chefwechsel bei Apple: Tim Cook tritt zurück – Nachfolger ist schon bekannt

Tim Cook gibt die operative Führung ab – und ein langjähriger Vertrauter rückt nach. Der Wechsel ist Teil eines lange vorbereiteten Plans.

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Tim Cook hört als Apple-CEO auf. Das gab der Tech-Konzern am Montag bekannt. Cooks Nachfolger wird John Ternus. Tim Cook wird künftig die die Führung des Verwaltungsrates bei Apple übernehmen, so das Unternehmen.

Der Schritt ist das Ergebnis eines langfristig angelegten Nachfolgeprozesses, den der Verwaltungsrat einstimmig gebilligt habe, hiess es in einer Erklärung von Apple, die t-online vorliegt. Cook werde noch bis zum Sommer im Amt bleiben und den Übergang gemeinsam mit Ternus vorbereiten, bevor er sich künftig stärker auf strategische Aufgaben konzentriere.

Cook erklärte, es sei «das grösste Privileg meines Lebens gewesen, CEO von Apple zu sein und das Vertrauen gehabt zu haben, ein so aussergewöhnliches Unternehmen zu führen». Er liebe Apple «mit meinem ganzen Sein» und sei dankbar für die Zusammenarbeit mit einem «so einfallsreichen, innovativen, kreativen und zutiefst engagierten Team».

Zugleich lobte er seinen Nachfolger: Ternus habe «den Verstand eines Ingenieurs, die Seele eines Innovators und das Herz, mit Integrität und Ehre zu führen» und sei «ohne jeden Zweifel die richtige Person», um Apple in die Zukunft zu führen.

Ein Insider übernimmt

Ternus selbst erklärte, er sei «zutiefst dankbar für diese Gelegenheit, Apples Mission weiterzuführen». Er habe nahezu seine gesamte Laufbahn im Unternehmen verbracht, unter Steve Jobs gearbeitet und in Tim Cook einen Mentor gehabt. Es sei ihm ein Privileg gewesen, an Produkten mitzuwirken, «die so stark verändert haben, wie wir mit der Welt und miteinander interagieren». Für die kommenden Jahre zeigte er sich «voller Optimismus» und betonte, er wolle Apple mit den Werten und der Vision weiterführen, die das Unternehmen seit Jahrzehnten prägten.

Cook, der seit 1998 im Unternehmen tätig ist, führte Apple zu einer Börsenbewertung von über vier Billionen US-Dollar und zu Jahresumsätzen von nahezu einer halben Billion Dollar.

John Ternus ist seit 2001 Teil des Unternehmens und leitet seit 2013 das Hardwaregeschäft. (hkl/t-online)