Kein Bitcoin-Verbot in Europa. Die EU lehnt einschneidende Massnahmen ab

Bevor die Verordnung in Kraft tritt, muss MiCA noch vom Ministerrat, also von den zuständigen Abgeordneten der Mitgliederländer, abgesegnet werden.

Bei einem negativen Entscheid für die Weiterverwendung von POW wäre eine Übergangsfrist geplant gewesen. Während Ethereum sich langsam (langsamer als ursprünglich erhofft) von POW in Richtung Proof of Stake (POS) verabschiedet, steht eine Abkehr auf ein anderes Konsens-Protokoll für Bitcoin nicht zur Debatte. Proof of Stake benötigt zwar deutlich weniger Energie und hätte die strikten Auflagen wohl erfüllt, stösst aber Türen zu anderen Problemfeldern auf.

Obwohl nicht bis ins Detail erläutert, wurde dies von einigen Experten als De-facto-Verbot von Bitcoin, Ethereum (in der momentanen Form), aber auch von anderen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Dogecoin, interpretiert. Diese populären Kryptowährungen setzen auf den energieaufwändigen Konsens-Mechanismus «Proof of Work» (POW). Dabei steigt die Sicherheit des Systems mit dem Energieverbrauch.

Teile des Entwurfs mit dem Namen MiCa hatte zuvor für rote Köpfe gesorgt. In einem Paragrafen des umfangreichen Pakets werden ökologische Mindestanforderungen an Kryptowährungen gestellt.

So geht Reparieren! 8 Lifehacks, die du in deinem Leben brauchst 😉

«Wir stellen 900 Personen ein»: Federers Schuhfirma On plant Grossexpansion

Die Zürcher Sportschuh-Marke On hat Wachstumspläne - trotz schrumpfendem Aktienkurs und gestiegenen Kosten. Allein in der Schweiz sind über 300 neue Angestellte gesucht, wie die Firmenchefs verraten. Und in London und Tokio entstehen neue Shops.

Spätestens seit Roger Federer 2019 gross bei der Schuhherstellerfirma On als Investor und Partner eingestiegen ist, ist die Marke schweizweit bekannt. Als die Firma unter der Führung von CEO Marc Maurer und Finanzchef Martin Hoffmann im vergangenen Jahr in New York an die Börse ging, erreichte der Hype neue Höhen. Seither ist die Aktie allerdings im Sturzflug. Und es gab Berichte über Produktionsprobleme in Vietnam. Im Interview nehmen Maurer und Hoffmann Stellung - und verraten, welche Wachstumsstrategie sie verfolgen.