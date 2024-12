Doch kein Milliarden-Bonus: Elon Musk erleidet herben Rückschlag vor Gericht

Die Anleger an der Börse setzen grosse Hoffnung in die Entwicklung der Musk-Aktien, zumal der 54-Jährige in seiner neuen Funktion als Regierungsberater mutmasslich grossen Einfluss auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für seine Unternehmen bekommen wird.

Bereits im Januar hatte die Vorsitzende des Court of Chancery in Delaware von einer «unfassbaren Summe» gesprochen und entschieden, dass die geplante Vergütung überhöht ist.

Noch keinen Einfluss kann Musk hingegen auf die Gerichte in den USA nehmen. Und genau hier, vor einem Gericht im Bundesstaat Delaware, erlitt der Unternehmer nun einen herben Rückschlag. Denn trotz der Unterstützung durch Aktionäre des E-Autoherstellers Tesla stellte sich die zuständige Richterin gegen eine vereinbarte Entlohnung für den Konzernchef in Höhe von 54 Milliarden Dollar Boni.

Teilnehmende des Warnstreiks gegen die Sparpläne von VW am Hauptwerk in Wolfsburg.

Teilnehmende des Warnstreiks gegen die Sparpläne von VW am Hauptwerk in Wolfsburg.

Ukraine leitet russische Shahed-Drohnen mit Trick um – zurück zum Absender

Russische Kamikaze-Drohnen sind wohl in grösserer Zahl von der Ukraine umgeleitet worden – nach Russland und zum Verbündeten Belarus. Möglich macht es die elektronische Kriegsführung.

Seit Tagen gibt es wieder vermehrte heftige russische Luftangriffe auf die Ukraine und ihre Zivilbevölkerung. Am Donnerstag musste der Strom in vielen Regionen abgeschaltet werden, in der Nacht zum Freitag wurde eine medizinische Einrichtung in Kiew getroffen.