recht sonnig
DE | FR
burger
Wirtschaft
Digital

UBS-Ausfall betrifft Twint-App, Bankomaten und E-Banking

UBS-Ausfall betrifft Twint-App, Bankomaten und E-Banking

18.10.2025, 10:5918.10.2025, 11:28

Die Schweizer Grossbank UBS hatte am Samstag mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Betroffen sind die Bargeldausgabe an Bankomaten und das Bezahlen mit der Twint-App. Es gab ausserdem auch Probleme beim E-Banking, wie mehrere Kunden laut der Pendlerzeitung «20 Minuten» berichteten.

Auf der Twint-Website hiess es:

«Zurzeit ist die UBS TWINT App aufgrund von technischen Problemen bei UBS nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. UBS arbeitet mit Hochdruck daran, so rasch wie möglich eine Lösung zu finden, damit du wieder einwandfrei twinten kannst. Wir werden dich über den Status dieser Meldung informieren.»
quelle: twint.ch/status

(dsc)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
31 dekadente Bilder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
1 / 33
31 dekadente Bilder aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
Zuerst etwas zu der Entwicklung von Dubai.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie viel Bargeld tragen wir Schweizer auf uns?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Die grosse Angst vor einem Mega-Crash
2
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
3
So viel Geld haben die USA dank Zöllen auf Schweizer Waren eingenommen
4
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
5
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Meistkommentiert
1
Susanne Wille verteidigt die SRG in einer Beiz in Kriegstetten
2
Diskussion geht weiter: «Das neue System entspricht nicht mehr dem heutigen Halbtax»
3
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
4
Die Hamas drängt in Gaza zurück an die Macht – und bringt Trumps Plan bereits ins Wanken
5
Trump plant einen Triumphbogen in Washington zu Ehren von ... sich selbst
Meistgeteilt
1
80'000 neue Sittenwächter für Kopftuch-Kontrollen in Teheran
2
Explosion in russischer Sprengstoff-Fabrik +++ Kreml muss Yukos-Aktionäre entschädigen
3
Letzte weibliche Hamas-Geisel unter grosser Anteilnahme beigesetzt
4
Hochpreisinsel Schweiz: Temu, Shein und Co. stossen die nächste Billig-Welle an
5
Verstappen holt Pole-Position +++ Tessiner Schwimmer brilliert weiter im Weltcup
Angestellte sehen KI-Revolution positiv – Kaum Angst vor Jobverlust
Die meisten Arbeitnehmenden sind gegenüber der künstlichen Intelligenz (KI) positiv eingestellt. Das zeigt eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage des Personaldienstleisters Adecco.
Zur Story