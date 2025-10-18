UBS-Ausfall betrifft Twint-App, Bankomaten und E-Banking

Mehr «Wirtschaft»

Die Schweizer Grossbank UBS hatte am Samstag mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Betroffen sind die Bargeldausgabe an Bankomaten und das Bezahlen mit der Twint-App. Es gab ausserdem auch Probleme beim E-Banking, wie mehrere Kunden laut der Pendlerzeitung «20 Minuten» berichteten.

Auf der Twint-Website hiess es:

«Zurzeit ist die UBS TWINT App aufgrund von technischen Problemen bei UBS nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. UBS arbeitet mit Hochdruck daran, so rasch wie möglich eine Lösung zu finden, damit du wieder einwandfrei twinten kannst. Wir werden dich über den Status dieser Meldung informieren.» quelle: twint.ch/status

(dsc)