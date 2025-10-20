bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Uber: Fahrer streiken in Zürich gegen zu niedrige Preise

Protest in Zürich: Uber-Fahrerinnen und -Fahrer lassen Autos stehen und streiken

20.10.2025, 09:5020.10.2025, 09:50

Am Montagmorgen versammeln sich Hunderte Uber-Fahrerinnen und -Fahrer auf dem Parkplatz beim Albisgüetli in Zürich – dort, wo sonst die Knabenschiessen-chilbi stattfindet. Sie lassen ihre Autos stehen und streiken. Der Grund: Sie protestieren gegen die ihrer Meinung nach zu tiefen Fahrpreise des US-Fahrdienstes. Sie fordern höhere Mindestpreise pro Fahrt und tiefere Kommissionsanteile, berichtet der Blick.

Beim Zürcher Albisgüetli streiken am Montag hunderte Uber-Fahrerinnen und Fahrer.
Beim Zürcher Albisgüetli streiken am Montag hunderte Uber-Fahrerinnen und Fahrer. bild: keystone

Viele auf Sozialhilfe angewiesen

Die Konkurrenz im Taxigewerbe ist gross und die Preise niedrig. Wer davon leben muss, hat es schwer. Trotz langer Arbeitszeiten verdienen viele Fahrerinnen und Fahrer am Monatsende kaum mehr als 1500 bis 2000 Franken. Auto, Benzin, Versicherungen und Strassenverkehrsabgaben verschlingen schnell die Hälfte des Einkommens. Das Resultat: Jede zweite Person des Fahrdienstes ist auf Sozialhilfe angewiesen.

Ein Fahrer, der seit fast vier Jahren für Uber arbeitet, sagt verzweifelt zu Blick:

«Von meinem Lohn kann ich nicht mehr leben.»
Fahrer für Uber

Seiner Meinung nach müsse der Staat eingreifen und Uber stärker kontrollieren.

Der Rivale Bolt

Die letzten Preissenkungen bei Uber wurden durch den neuen Konkurrenten Bolt ausgelöst, der seit Mai 2024 in Zürich unterwegs ist und niedrigere Preise anbietet. Uber zog nach, um mitzuhalten. Für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das weniger Einkommen, sagt Daniel Zoricic von der Gewerkschaft Syna gegenüber Blick.

«Bei den aktuellen Preisen kann man nicht mehr von einem Verdienst reden. Da legen die Fahrer drauf.»
Daniel Zoricic

Er nennt ein Beispiel: Für eine Fahrt von 43 Kilometern bekam ein Fahrer nur 46 Franken.

Uber gibt sich gelassen

Uber zeigt sich entspannt bezüglich dem Streik. Sie erwarten am Montag keine grösseren Auswirkungen auf ihr Angebot, sagt ein Sprecher gegenüber Blick. Er verweist auf ein «neues Modell», das den Fahrerinnen und Fahrern mehr Freiheit geben soll. Er führt aus: «Selbstständige, lizenzierte Fahrer können ihre Preise jederzeit anpassen und selbst auf die Marktsituation reagieren.»

Für die Fahrer ist jedoch klar: Die Möglichkeit, die Preise selbst zu bestimmen, hilft wenig, wenn der Markt sie nach unten drückt. (fak)

Mehr zum Thema:

Uber zügelt Hauptsitz in diese Schweizer Stadt – was dahinter steckt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fahrdienst Uber
1 / 13
Fahrdienst Uber
Die Taxi-App Uber ist u. a. in Zürich, Genf und Basel aktiv.
quelle: keystone / steffen schmidt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Countrysänger regt sich über ICE-Einheit auf
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
16
Meistgelesen
1
«Unmenschlich, aber legal» – so leiden Buschauffeure in der Schweiz
2
So knallhart setzt Temu seine Preise durch – jetzt packt ein Schweizer Händler aus
3
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
4
Mann bedroht Ukrainer im Zug in Bern: «Raus hier, bevor dein Kind verletzt wird!»
5
«Ändert sich nichts, müssen die Gäste bald selbst kochen»
Meistkommentiert
1
Schweizer Quali-Gegner: Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Wir suchen ... imfall: Das Bünzli-Wort 2025
3
Kopftuch ist in der Öffentlichkeit okay, aber nicht an Schulen
4
Donald Trump reagiert auf «No Kings»-Proteste – mit diesem KI-Video
5
Was nichts kostet, ist auch nichts wert
Meistgeteilt
1
Palästina-Botschafterin: Schweiz soll anerkennen +++ Israel will Waffenruhe einhalten
2
USA sollen in Kolumbien Fischer getötet haben +++ China wirft USA Cyberangriffe vor
3
Wegen Drohungen: Rammstein-Sänger Lindemann muss Autogrammstunde verlegen
4
Marokko ist U20-Weltmeister +++ Simona Waltert gewinnt erstes Challenger-Turnier
5
Die Europafreunde geben in der FDP den Tarif durch
«Es geht nicht mehr»: Die grosse Wut auf den Wolf im Tessin
Ziegenhalter und Bergbauern protestieren lautstark gegen eine ungenügende Eindämmung des Wolfes im Tessin.
Ein Meer an Menschen. Mehrere Hundert Personen, vielleicht sogar Tausend, zogen am Samstagnachmittag durch Bellinzonas Innenstadt. Lautstark mit Kuhglocken, aber vollkommen friedlich. Gekommen waren Bergbauern, Käserinnen und Käser sowie Vertreter von Landwirtschaftsorganisationen. Vor allem aber auch viele «Normalbürger», die der Meinung sind, dass die Ausbreitung des Wolfes in den Tessiner Tälern entschiedener bekämpft werden muss. «Retten wir die Alpen» stand auf einem gigantischen Plakat, das den Demonstrationszug anführte. Auch mehrere Esel, eingewickelt in blutverschmierten Binden, trabten mit.
Zur Story