Protest in Zürich: Uber-Fahrerinnen und -Fahrer lassen Autos stehen und streiken



Am Montagmorgen versammeln sich Hunderte Uber-Fahrerinnen und -Fahrer auf dem Parkplatz beim Albisgüetli in Zürich – dort, wo sonst die Knabenschiessen-chilbi stattfindet. Sie lassen ihre Autos stehen und streiken. Der Grund: Sie protestieren gegen die ihrer Meinung nach zu tiefen Fahrpreise des US-Fahrdienstes. Sie fordern höhere Mindestpreise pro Fahrt und tiefere Kommissionsanteile, berichtet der Blick.



Beim Zürcher Albisgüetli streiken am Montag hunderte Uber-Fahrerinnen und Fahrer. bild: keystone

Viele auf Sozialhilfe angewiesen

Die Konkurrenz im Taxigewerbe ist gross und die Preise niedrig. Wer davon leben muss, hat es schwer. Trotz langer Arbeitszeiten verdienen viele Fahrerinnen und Fahrer am Monatsende kaum mehr als 1500 bis 2000 Franken. Auto, Benzin, Versicherungen und Strassenverkehrsabgaben verschlingen schnell die Hälfte des Einkommens. Das Resultat: Jede zweite Person des Fahrdienstes ist auf Sozialhilfe angewiesen.



Ein Fahrer, der seit fast vier Jahren für Uber arbeitet, sagt verzweifelt zu Blick:



«Von meinem Lohn kann ich nicht mehr leben.» Fahrer für Uber

Seiner Meinung nach müsse der Staat eingreifen und Uber stärker kontrollieren.

Der Rivale Bolt

Die letzten Preissenkungen bei Uber wurden durch den neuen Konkurrenten Bolt ausgelöst, der seit Mai 2024 in Zürich unterwegs ist und niedrigere Preise anbietet. Uber zog nach, um mitzuhalten. Für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das weniger Einkommen, sagt Daniel Zoricic von der Gewerkschaft Syna gegenüber Blick.



«Bei den aktuellen Preisen kann man nicht mehr von einem Verdienst reden. Da legen die Fahrer drauf.» Daniel Zoricic

Er nennt ein Beispiel: Für eine Fahrt von 43 Kilometern bekam ein Fahrer nur 46 Franken.

Uber gibt sich gelassen

Uber zeigt sich entspannt bezüglich dem Streik. Sie erwarten am Montag keine grösseren Auswirkungen auf ihr Angebot, sagt ein Sprecher gegenüber Blick. Er verweist auf ein «neues Modell», das den Fahrerinnen und Fahrern mehr Freiheit geben soll. Er führt aus: «Selbstständige, lizenzierte Fahrer können ihre Preise jederzeit anpassen und selbst auf die Marktsituation reagieren.»

Für die Fahrer ist jedoch klar: Die Möglichkeit, die Preise selbst zu bestimmen, hilft wenig, wenn der Markt sie nach unten drückt. (fak)

