recht sonnig
DE | FR
burger
Wirtschaft
Donald Trump

SMI: Schweizer Börse grenzt Verluste während Trump-Rede ein

Schweizer Börse grenzt Verluste während Trump-Rede ein

21.01.2026, 15:5721.01.2026, 17:06

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag von seinen Tages-Tiefwerten zurückgekommen. Die Blicke der Investoren sind auf Davos gerichtet, wo US-Präsident Donald Trump seine mit Spannung erwartete Rede hielt. Für etwas Entspannung sorgten Aussagen Trumps, wonach sein Land keine Gewalt anwenden wolle, um die Kontrolle über Grönland zu erhalten.

President Donald Trump addresses the audience during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Wednesday, Jan. 21, 2026. (AP Photo/Evan Vucci) Donald Trump
Bild: keystone

Der US-Präsident bekräftigte allerdings gleichzeitig den Anspruch der USA auf Grönland. Die USA brauche die Kontrolle nicht zuletzt aus strategischen Gründen – nur sein Land sei in der Lage, Grönland zu verteidigen. Trump forderte entsprechend einmal mehr Verhandlungen über einen Kauf des arktischen Inselstaats.

Gegen 15.25 Uhr notiert der SMI noch um 0,16 Prozent im Minus bei 13'146 Punkten, nachdem er kurz vor der Trump-Rede noch auf ein Tagestief von 13'063 Punkten notiert hatte. Auch der deutsche Leitindex Dax und der Eurostoxx grenzen die Verluste ein, während die US-Indikationen kurz vor dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus gedreht haben.

Weiterhin am stärksten unter Druck befinden sich die Finanzwerte. Deutlichste Verlierer im SMI bleiben die Versicherer Zurich (-1,8 Prozent), Swiss Life (-1,1%) sowie Swiss Re (-0,8%).

Im Handel wird auf die Unsicherheit um die Zinsentwicklung verwiesen, nachdem der Zollstreit zwischen den USA und Europa wegen des Grönland-Konflikts wieder zu eskalieren droht. Ein anhaltender Handelsstreit könnte die US-Zentralbank von weiteren Lockerungen der Geldpolitik abhalten, hiess es im Markt (sda/awp)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Er ist professionell und ehrlich» – wir haben am WEF mit einem Trump-Anhänger gesprochen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Von der Spritze zur Pille – zum Schnäppchen? So geht die Abnehmrevolution weiter
Wegovy und Co. waren erst der Anfang. Neue Mittel versprechen weniger Spritzen, tiefere Preise und sogar natürliche Alternativen.
Die Nachfrage nach den sogenannten Abnehmspritzen reisst nicht ab: Allein bei Helsana, der grössten Krankenversicherung des Landes, gehen täglich zwischen 100 und 200 Gesuche für Wegovy ein. Und gleichzeitig steht schon die nächste Generation von Abnehmmedikamenten in den Startlöchern. Zuletzt sorgte der dänische Konzern Novo Nordisk für Schlagzeilen: Die US-Arzneimittelbehörde FDA liess erstmals eine Abnehmpille mit dem GLP-1-Wirkstoff Semaglutid zu.
Zur Story