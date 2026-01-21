Schweizer Börse grenzt Verluste während Trump-Rede ein

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag von seinen Tages-Tiefwerten zurückgekommen. Die Blicke der Investoren sind auf Davos gerichtet, wo US-Präsident Donald Trump seine mit Spannung erwartete Rede hielt. Für etwas Entspannung sorgten Aussagen Trumps, wonach sein Land keine Gewalt anwenden wolle, um die Kontrolle über Grönland zu erhalten.

Bild: keystone

Der US-Präsident bekräftigte allerdings gleichzeitig den Anspruch der USA auf Grönland. Die USA brauche die Kontrolle nicht zuletzt aus strategischen Gründen – nur sein Land sei in der Lage, Grönland zu verteidigen. Trump forderte entsprechend einmal mehr Verhandlungen über einen Kauf des arktischen Inselstaats.

Gegen 15.25 Uhr notiert der SMI noch um 0,16 Prozent im Minus bei 13'146 Punkten, nachdem er kurz vor der Trump-Rede noch auf ein Tagestief von 13'063 Punkten notiert hatte. Auch der deutsche Leitindex Dax und der Eurostoxx grenzen die Verluste ein, während die US-Indikationen kurz vor dem Handelsstart an der Wall Street ins Plus gedreht haben.

Weiterhin am stärksten unter Druck befinden sich die Finanzwerte. Deutlichste Verlierer im SMI bleiben die Versicherer Zurich (-1,8 Prozent), Swiss Life (-1,1%) sowie Swiss Re (-0,8%).

Im Handel wird auf die Unsicherheit um die Zinsentwicklung verwiesen, nachdem der Zollstreit zwischen den USA und Europa wegen des Grönland-Konflikts wieder zu eskalieren droht. Ein anhaltender Handelsstreit könnte die US-Zentralbank von weiteren Lockerungen der Geldpolitik abhalten, hiess es im Markt (sda/awp)